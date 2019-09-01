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Велогонщица из Узбекистана завоевала золотую медаль в Берлине

Велогонщица из Узбекистана завоевала золотую медаль в Берлине

пресс-служба
Спорт
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Ольга Забелинская заняла первое место с 157 баллами.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Представительница Узбекистана Ольга Забелинская завоевала золотую медаль в дисциплине омниум на соревнованиях по треку Europakriterium der Bahnfahrer в Берлине, сообщает федерация велоспорта Узбекистана.

"С 157 баллами Забелинская заняла первое место. Немецкая велосипедистка Гудрун Сток стала второй – 125 очков", - говорится в сообщении.

Тройку сильнейших замкнула Тамара Дронова из России, завоевал 117 очков.

Напомним, что данные соревнования предоставляют рейтинговые балы спортсменам для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Теги:
Олимпийские игры в Токио, спортивные соревнования, Соревнования, велосипед, узбекистанка, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, спорт



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