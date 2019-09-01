Велогонщица из Узбекистана завоевала золотую медаль в Берлине

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Представительница Узбекистана Ольга Забелинская завоевала золотую медаль в дисциплине омниум на соревнованиях по треку Europakriterium der Bahnfahrer в Берлине, сообщает федерация велоспорта Узбекистана.

"С 157 баллами Забелинская заняла первое место. Немецкая велосипедистка Гудрун Сток стала второй – 125 очков", - говорится в сообщении.

Тройку сильнейших замкнула Тамара Дронова из России, завоевал 117 очков.

Напомним, что данные соревнования предоставляют рейтинговые балы спортсменам для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио.