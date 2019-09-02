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Азизов - футболистам: вы останетесь в истории

© stadion.uz
Спорт
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Глава СГБ Абдусалом Азизов побеседовал с футболистами национальной сборной Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Председатель Службы государственной безопасности и президент Ассоциации футбола Узбекистана Абдусалом Азизов обратился к футболистам, сообщает сайт АФУ.

Также на встрече причутствовали  советник президента Узбекистана Абдужаббор Абдувахидов, Министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев, президент Национального олимпийского комитета Рустам Шоабдурахмонов и первый вице-президент УФА Равшан Ирматов.

© АФУ
Азизов - футболистам: вы не уступаете ни одной футбольной звезде

Абдусалом Азизов подчеркнул, что футболисты должны хорошо подготовится к предстоящим играм. 

"Сборная Узбекистана никогда не участвовала в чемпионате мира и Олимпийских играх. Каждый раз, когда нам чего-то не хватает — 1 очко или 1 гол. Для фанатов — это печальный результат. Часто мы это связываем с нехваткой удачи. Но удача лежит в основе труда и усилий", - сказал Азизов.

По мнению главы СГБ, футболисты должны играть так, будто каждый матч - последний.

© АФУ
Азизов - футболистам: вы не уступаете ни одной футбольной звезде

"Если будет достигнут положительный результат, вы останетесь в истории, мечты наших фанатов сбудутся", - заявил он.

Азизов заявил, что АФУ полностью доверяют и игрокам и тренерам команды.

Эктор Купер на тренировке сборной Узбекистана по футболу
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Как Эктор Купер готовит сборную к матчам за выход на ЧМ - видео
"Вы не уступаете ни одной футбольной звезде. Верьте в себя, почувствуйте людей позади себя и работайте до конца", - добавил он.

В свою очередь, тренер сборной Узбекистана Эктор Купер выразил удовлетворенность физическим состоянием игроков на данный момент и процессом подготовки и самоотдаче игроков. Главная цель команды — получение путевки на мундиаль.

5 сентября национальная команда проведет первый матч в рамках второго раунда отборочного турнира к ЧМ- 2022 года.

Теги:
Чемпионат мира 2022, чемпионат, Федерации футбола Узбекистана, Футболист, футбол, Футбол



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