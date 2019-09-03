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Футбольная академия в Намангане получила имя Одила Ахмедова

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Открытие первой в стране частной футбольной академии состоялось 30 августа этого года. Тренировки будут проходить в соответствии с методической программой итальянской футбольной школы.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Туракурганском районе Наманганской области начала работу первая частная академия футбола, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Её руководителем стал капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов.

Воспитывать лучших юных спортсменов страны здесь будут по европейской системе: обучение и тренировки - по методикам итальянской школы футбола.

Тренерская команда спортивного учреждения состоит из игроков, которые добились внушительных успехов в узбекском футболе. Академия Одила Ахмедова в настоящее время работает в семи областях страны.

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Школа открыта в 2016 году как юношеская футбольная школа Odil Junior. В рамках программы "Обод марказ", осуществленной в Туракургане, в 2019 году к школе пристроены бассейн, стадион, общежитие. На её базе и начала функционировать Футбольная академия Одила Ахмедова. Открытие первой в стране частной футбольной академии состоялось 30 августа этого года.
В нём принял участие хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров.

Теги:
Одил Ахмедов, фанаты футбола, футбол, Футбол, Наманган, Узбекистан, Футболист



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