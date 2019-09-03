Футбольная академия в Намангане получила имя Одила Ахмедова

Школа открыта в 2016 году как юношеская футбольная школа Odil Junior. В рамках программы "Обод марказ", осуществленной в Туракургане, в 2019 году к школе пристроены бассейн, стадион, общежитие. На её базе и начала функционировать Футбольная академия Одила Ахмедова. Открытие первой в стране частной футбольной академии состоялось 30 августа этого года. В нём принял участие хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров.
Органы внутренних дел при получении устного или письменного сообщения о притеснении и насилии обязаны принять безотлагательные меры по пресечению таких действий и их предупреждению в индивидуальном порядке.