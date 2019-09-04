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Чемпионат мира в Катаре получил официальную эмблему

© Sputnik / Евгений Одиноков
Спорт
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На эмблеме изображен футбольный мяч в геометрическом стиле, связанном с национальной культурой. Мяч окружают две точки, которые используются в арабском письме.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Представлена официальная эмблема чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает РИА Новости.

Соревнование стартует в 2022 году и впервые пройдет в арабской стране. Эмблема ЧМ-2022 вместила в себя символы арабской культуры, футбола, информацию о турнире и философские элементы.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Эмблема ЧМ-2022 по футболу в Катаре

"Логотип представляет собой восьмерку по числу стадионов, на которых будут проходить игры чемпионата мира, а также символ бесконечности, отражающий долговременное влияние этого турнира на судьбы людей в регионе. Кроме того, верхняя часть эмблемы напоминает форму главного трофея ЧМ", - рассказали организаторы турнира.

А волнообразная часть эмблемы наверху представляет собой традиционный головной убор мужчин в странах Персидского залива — белую куфию.

На эмблеме изображен футбольный мяч в геометрическом стиле, связанном с национальной культурой. Мяч окружают две точки, которые используются в арабском письме.

© CC0
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Цветочный орнамент в нижней части эмблемы считается важным элементом культурного наследия Катара. Он основывается на традиционном арабском искусстве и отражает богатство культуры Ближнего Востока. Подобные рисунки женщины в Персидском заливе любят наносить хной на руки.
Первая буква в слове "Катар" написана в соответствии с традициями арабской каллиграфии. Кроме того, буквы в названии страны соединены между собой по примеру арабской вязи.

Теги:
чемпионат мира по футболу, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол



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