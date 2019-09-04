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Элдор Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ - видео голов

© РПЛ
Спорт
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В пяти турах узбекский нападающий забил пять голов. В рамках чемпионата он отличился уже восемь раз и лидирует в гонке бомбардиров.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Узбекистанец Элдор Шомуродов стал лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в августе. Об этом сообщила пресс-служба российского чемпионата.

Эксперты единогласно признали нападающего "Ростова" самым ярким игроком последнего летнего месяца. В пяти турах узбекский нападающий забил пять голов. В рамках чемпионата он отличился уже восемь раз и лидирует в гонке бомбардиров.

Примечательно, что и эксперты РПЛ, и тележурналисты, и болельщики приняли решение единогласно.

© ФК "Ростов"
Элдор Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ

Лучшим тренером прошедшего месяца стал наставник Шомуродова - тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин. Команда из пяти сыгранных в августе матчей победила в трех и сейчас делит первое место в турнирной таблице с "Зенитом" и "Краснодаром".

© Sputnik / Владимир Песня
Шомуродов возглавил список бомбардиров России и вывел "Ростов" в лидеры
Сейчас Шомуродов находится в расположении сборной Узбекистана и вместе с командой готовится к играм отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.

Недавно форвард рассказал, что мечтает заиграть в Европе, однако на данный момент у него еще 4 года контракта с "Ростовом", и об уходе он даже не думает.

Любимыми футболистами нападающего являются Фернандо Торрес, Дидье Дрогба и "зубастик" Роналдо. Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.

Теги:
видеоролик, Видео, Ростов, чемпионат мира по футболу, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол, Эльдор Шомуродов



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