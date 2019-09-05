Эктор Купер: говорить об отставке после поражения от Палестины неприемлемо

Главный тренер национальной сборной Узбекистана по футболу аргентинец Эктор Купер прокомментировал итоги первого матча отборочного этапа ЧМ-2022. Наставник "Белых волков" призывает болельщиков не делать трагедии из одного проигрыша.

ТАШКЕНТ, 5 сен —Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в первом квалификационном матче отборочного этапа ЧМ-2022 на выезде проиграла команде Палестины со счетом 0:2. Оба мяча гости пропустили в последней трети поединка. Главный тренер команды Эктор Купер заявил, что у команды еще есть все шансы на выход в следующий раунд и предостерег от преждевременных выводов, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

"Я не разочарован игрой, которую показали мои игроки. Мы неплохо играли до пропущенного гола, но потом по непонятной для меня причине команда потеряла концентрацию. Мы допустили ряд грубых ошибок в защите. Чтобы исправить ситуацию, я выпустил на поле свежие силы, но это не дало результатов. Хочу сказать, что мы только что начали отборочные матчи, впереди еще много игр. Сделав правильные выводы из сегодняшней встречи, мы пытаемся добиться победы в оставшихся поединках", — пообещал Купер.

Наставник узбекистанцев добавил, что делать оргвыводы по одному матчу и тем более говорить об отставке "неприемлемо". Проанализировать работу тренера и всей команды можно только по окончанию всего квалификационного этапа, отметил он.

Купер поздравил с победой и с хорошей игрой оппонентов - команду Палестины — и призвал болельщиков набраться терпения.

Соперники Узбекистана по группе - команды Сингапура и Йемена, в параллельном матче сыграли вничью - 2:2.

В следующий раунд по итогам всех матчей проходят победители групп, а также четыре лучшие команды, занявшие второе место.