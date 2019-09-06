Ташкентский "Хумо" запустил сайт и обзавелся талисманом

Новым талисманом команды стал мудрый старец. В клубе считают, что этот милый старичок должен стать не только символом ХК "Хумо", но и всего Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" из Ташкента запустил официальный сайт и выбрал талисман. Также теперь за командой можно следить во всех соцсетях.

Новым талисманом команды стал мудрый старец. В клубе считают, что этот милый старичок должен стать не только символом ХК "Хумо", но и всего Узбекистана. Имя талисману выберут путем народного голосования, которое завершится 8 сентября.

Сейчас "Хумо" готовится к началу сезона в ВХЛ. Первый матч состоится уже 11 сентября.

Недавно команда также принимала участие в Кубке Лады. Это уже второй для узбекистанцев международный турнир. В середине августа хоккеисты из Ташкента заняли третье место на Кубке губернатора Нижегородской области.