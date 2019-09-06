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Ташкентский Гран-при по дзюдо примет Humo Arena

© Фото: НОК Узбекистана
Спорт
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Многофункциональная спортивная арена официально утверждена в качестве места проведения соревнований.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Ташкентский Гран-при по дзюдо пройдет 20-22 сентября на Humo Arena, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана.

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© НОК Узбекистана
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В настоящее время организаторы делают все, чтобы спортивное мероприятие мирового масштаба прошло на высоком уровне.

Напомним, первая в республике многофункциональная спортивная арена открылась в Ташкенте в марте 2019 года. 

Комплекс представляет собой современное здание из стекла и металла в стиле хай-тек. По задумке авторов проекта, его дизайн напоминает узбекский символ любви, счастья и свободы — птицу Хумо, прогулочные тротуары на территории комплекса построены в виде крыла птицы.

Птица счастья расправляет крылья: ледовый дворец Humo Arena >>>

Теги:
Узбекистан, дзюдо, спорт, Ташкент



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