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Фанат Кахрамонов

Узбекистан стартовал с победы на ЧМ по боксу в России

© НОК Узбекистана
Спорт
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В Екатеринбурге проходит XX Открытый чемпионат мира по боксу среди мужчин. В первом бою узбекистанец Фанат Кахрамонов одолел своего соперника из Монголии.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Боксер из Узбекистана Фанат Кахрамонов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, в первом поединке ЧМ-2019 одолел Даваньяма Давасурена из Монголии со счетом 5:0, сообщает пресс-служба олимпийского комитета республики.

Следующий бой узбекистанец проведет 14 сентября против австралийца Адриана Каммарано.

Россия впервые принимает у себя мужской мировой чемпионат по боксу. Турнир продлится до 21 сентября. Всего в соревнованиях принимают участие 362 боксера из 79 стран мира. Восемь спортсменов представляют Узбекистан.

Узбекские боксеры в числе фаворитов, если учесть, что на последних Играх в Рио именно они стали победителями в общекомандном зачете в этом виде спорта.




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