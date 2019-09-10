Такой хоккей нам нужен: ташкентский "Хумо" стартует в ВХЛ

Узбекистан после 30-летнего перерыва возвращается в большой хоккей. Созданный клуб "Хумо" впервые будет выступать в "Высшей хоккейной лиге - Кубке Шелкового пути", а в будущем намерен бороться за попадание в КХЛ.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Солнечный Узбекистан возвращается в суровый и, казалось бы, нетипичный для себя вид спорта – хоккей. Впрочем, республика не всегда была далека от ледовых баталий.

Возвращение к истокам

В 1970-80-е в Ташкенте имелся свой собственный клуб — сначала "Спартак", а с 1976 года переименованный в "Бинокор", достойно выступавший на уровне Союза. Расформировали команду в конце 1980-х. Сейчас страна намерена вернуться в этот спорт "для настоящих мужчин".

Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" создан в 2018 году. Костяк команды состоит из российских игроков, есть также представитель Украины. Узбекистанец в основном составе пока только один – Жавохир Расулов. Но обновление за счет местных кадров еще впереди — подрастают будущие звезды из "Хумо-2" и других клубов. Тренирует команду российский специалист - Евгений Полихин.

Главное, как говорят спортивные чиновники и сами хоккеисты, – это арена. Легендарный ледовый дворец "Юбилейный" в годы независимости был переоборудован под торговый центр, а затем – в павильон "Узэкспоцентра".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Логотип ледовой арены "Хумо" в Ташкенте

Настоящим праздником для узбекской столицы стало грандиозное открытие в апреле 2019 года многофункциональной спортивной арены "Хумо", способной вместить от 12,5 до 14 тысяч зрителей. Именно здесь будут проходить домашние игры ташкентского клуба.

Сам "Хумо" участвовал в первом чемпионате Узбекистана по хоккею, которых проходил между четырьмя командами в начале 2019 года. На групповом этапе хоккеисты заняли первое место и вышли в плей-офф, где уступили в решающей серии "Семургу".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Тренировка хоккеистов клуба "Хумо"

Тогда же было объявлено о желании Узбекистана играть в ВХЛ, а затем, если удастся, пробиться и в Континентальную хоккейную лигу.

Перед дебютом в "вышке" "Хумо" уже попробовал свои силы на международных турнирах в России: на Кубке губернатора Нижегородской области ташкентцы даже завоевали бронзовые медали. Сразу после этого первенства приняли участие в Кубке LADA, но призового места не заняли.

Будет и в Ташкенте на хоккее аншлаг

Впереди большой полноценный чемпионат с участием трех десятков команд Высшей хоккейной лиги. Первые три матча узбекистанцев пройдут на новой одноименной домашней арене "Хумо" в Ташкенте. Так, 11 сентября узбекистанцы будут принимать команду из Рязани, 13-го — казанский "Барс", а 15 сентября — "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода.

О целях команды на дебютный сезон, а также об ожиданиях от болельщиков корреспондент Sputnik выяснил у пресс-атташе клуба Александра Малышева.

По его словам, главная задача – показать уверенную игру и пробиться в 16 сильнейших команд ВХЛ.

"Если говорить о спортивных планах, то мы намерены выйти в плей-офф, то есть пробиться в 16 команд из 34. Что касается маркетинговых задач, то, в первую очередь, мы хотим познакомить ташкентцев с хоккеем, планомерно повышать посещаемость матчей, чтобы болельщикам была интересна не только сама игра, но в целом времяпрепровождение в этой арене", — отметил Малышев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Тренировка хоккеистов клуба "Хумо" в Ташкенте

В составе команды пока преимущественно легионеры, подавляющее большинство - из России. Есть украинский игрок Игорь Мережко, а также узбекистанец Жавохир Расулов.

"У нас примерно две пятерки имеют опыт выступления в КХЛ, остальные играли либо в ВХЛ, либо в МХЛ. Есть и свои звезды: например, Артем Воронин – рекордсмен КХЛ по количеству матчей за московский "Спартак", а воспитанник магнитогорского "Металлурга" Павел Здунов признавался лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги", — заметил пресс-атташе "Хумо".

По посещаемости на первые игры представитель клуба настроен осторожно: аншлагов на матчах ждать не приходится, так как хоккей в Узбекистане успели подзабыть. Однако Малышев уверен, что к концу сезона заполняемость "Хумо Арены" будет приближаться к максимальным 12,5 тысячи зрителей, а года через два болельщики прочувствуют всю прелесть этого вида спорта.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Трибуны ледовой арены "Хумо" в Ташкенте во время тренировки команды

Стоят перед клубом и федерацией более долгосрочные планы. Например, при успешном выступлении в ВХЛ узбекистанцы всерьез подумывают о переходе в КХЛ, а из состава "Хумо" и "Хумо-2" в будущем может быть сформирована национальная хоккейная сборная страны.

"Задач много, и мы считаем, что хоккей в Узбекистане всерьез и надолго", — заключил Малышев.

Добро пожаловать в хоккейную семью

В свою очередь исполнительный директор Федерации хоккея Росси Дмитрий Курбатов позитивно оценивает расширение географии ВХЛ за счет Узбекистана.

"Уверен, что клубу удастся закрепиться в ВХЛ, потому что он собрал боеспособную команду, менеджеров, имеющих опыт работы и в Высшей лиге, и в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге), к тому же в Ташкенте теперь есть прекрасная арена. Как говорится, мы не на пустое место пришли: были традиции с советских времен, клуб существовал в Узбекистане и раньше. В любом случае, это позитивный момент – расширение и укрепление связей между странами через хоккей", — отметил Курбатов.

Оценивая перспективы новичков в турнире и шансы команды пробиться в КХЛ, исполнительный директор Федерации хоккея РФ заметил, что для этого мало иметь современный ледовый дворец — необходимо быть состоятельными и в спортивном, и в финансовом смысле.

"Жизнь покажет, сейчас делается только первый шаг", — заключил Курбатов.

Если финансовая составляющая лежит на плечах чиновников федерации и на менеджменте клуба, то за спортивную удачу будет отвечать талисман команды — узбекский дедушка Хумоюн. Именно такой образ для ташкентского "Хумо" выбрали болельщики. Его поддержку игроки и фанаты смогут оценить уже в ближайшую среду, 11 сентября, во время поединка с хоккеистами из Рязани.