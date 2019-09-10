Такой хоккей нам нужен: ташкентский "Хумо" стартует в ВХЛ

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Солнечный Узбекистан возвращается в суровый и, казалось бы, нетипичный для себя вид спорта – хоккей. Впрочем, республика не всегда была далека от ледовых баталий.
Возвращение к истокам
В 1970-80-е в Ташкенте имелся свой собственный клуб — сначала "Спартак", а с 1976 года переименованный в "Бинокор", достойно выступавший на уровне Союза. Расформировали команду в конце 1980-х. Сейчас страна намерена вернуться в этот спорт "для настоящих мужчин".
Главное, как говорят спортивные чиновники и сами хоккеисты, – это арена. Легендарный ледовый дворец "Юбилейный" в годы независимости был переоборудован под торговый центр, а затем – в павильон "Узэкспоцентра".
Сам "Хумо" участвовал в первом чемпионате Узбекистана по хоккею, которых проходил между четырьмя командами в начале 2019 года. На групповом этапе хоккеисты заняли первое место и вышли в плей-офф, где уступили в решающей серии "Семургу".
Перед дебютом в "вышке" "Хумо" уже попробовал свои силы на международных турнирах в России: на Кубке губернатора Нижегородской области ташкентцы даже завоевали бронзовые медали. Сразу после этого первенства приняли участие в Кубке LADA, но призового места не заняли.
Будет и в Ташкенте на хоккее аншлаг
О целях команды на дебютный сезон, а также об ожиданиях от болельщиков корреспондент Sputnik выяснил у пресс-атташе клуба Александра Малышева.
По его словам, главная задача – показать уверенную игру и пробиться в 16 сильнейших команд ВХЛ.
"Если говорить о спортивных планах, то мы намерены выйти в плей-офф, то есть пробиться в 16 команд из 34. Что касается маркетинговых задач, то, в первую очередь, мы хотим познакомить ташкентцев с хоккеем, планомерно повышать посещаемость матчей, чтобы болельщикам была интересна не только сама игра, но в целом времяпрепровождение в этой арене", — отметил Малышев.
По посещаемости на первые игры представитель клуба настроен осторожно: аншлагов на матчах ждать не приходится, так как хоккей в Узбекистане успели подзабыть. Однако Малышев уверен, что к концу сезона заполняемость "Хумо Арены" будет приближаться к максимальным 12,5 тысячи зрителей, а года через два болельщики прочувствуют всю прелесть этого вида спорта.
Стоят перед клубом и федерацией более долгосрочные планы. Например, при успешном выступлении в ВХЛ узбекистанцы всерьез подумывают о переходе в КХЛ, а из состава "Хумо" и "Хумо-2" в будущем может быть сформирована национальная хоккейная сборная страны.
"Задач много, и мы считаем, что хоккей в Узбекистане всерьез и надолго", — заключил Малышев.
Добро пожаловать в хоккейную семью
В свою очередь исполнительный директор Федерации хоккея Росси Дмитрий Курбатов позитивно оценивает расширение географии ВХЛ за счет Узбекистана.
"Уверен, что клубу удастся закрепиться в ВХЛ, потому что он собрал боеспособную команду, менеджеров, имеющих опыт работы и в Высшей лиге, и в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге), к тому же в Ташкенте теперь есть прекрасная арена. Как говорится, мы не на пустое место пришли: были традиции с советских времен, клуб существовал в Узбекистане и раньше. В любом случае, это позитивный момент – расширение и укрепление связей между странами через хоккей", — отметил Курбатов.
"Жизнь покажет, сейчас делается только первый шаг", — заключил Курбатов.
Если финансовая составляющая лежит на плечах чиновников федерации и на менеджменте клуба, то за спортивную удачу будет отвечать талисман команды — узбекский дедушка Хумоюн. Именно такой образ для ташкентского "Хумо" выбрали болельщики. Его поддержку игроки и фанаты смогут оценить уже в ближайшую среду, 11 сентября, во время поединка с хоккеистами из Рязани.