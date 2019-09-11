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Хоккей

Ташкентский "Хумо" разгромил соперника в дебютном матче ВХЛ

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Ташкентский хоккейный клуб не оставил шансов гостям из Рязани - 5:0.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Хоккеисты команды "Хумо" в своем первом матче Высшей хоккейной лиги разгромили команду "Рязань" со счетом 5:0.

Первый период закончился всухую, а во втором в ворота гостей влетели три безответных шайбы. Закрепить успех хозяева площадки из Ташкента смогли в заключительном отрезке встречи, доведя счет до разгромного - 5:0. У ташкентцев отличились Смирнов, Щербина, Ерохин, Григоренко и Воронин.

Ну и без верного талисмана — дедушки Хумоюна не обошлось.

Спортивная арена Хумо в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Несмотря на скромные ожидания представителей клуба по поводу посещаемости игр, на дебютном матче ташкентцев "Хумо-арена" была заполнена практически наполовину, что говорит о живом интересе в стране к возрождаемому виду спорта.

Впереди у команды "Хумо" еще два домашних матча - 13 сентября против "Барса" из Казани, а 15 сентября узбекистанцы сразятся с нижегородским "Торпедо-Горький".

Теги:
Рязань, хоккей, Узбекистан



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