Очередной успех: Чусовитина завоевала "золото" в Париже

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Оксана Чусовитина стала золотым призёром турнира по спортивной гимнастике в Париже, сообщает пресс-служба НОК.

В комитете отметили, что данный турнир служит своеобразной подготовкой перед чемпионатом мира в Штутгарте, который начнется уже в следующем месяце. 44 -летняя узбекистанка поразила всех своим выступлением.

В опорном прыжке Окасана Чусовитина завоевала золотую медаль, набрав 14 300 баллов. "Серебра" и "бронзы" удостоились представители сборной Венгрии и Чили.

Заслуженная спортсменка Узбекистана, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Азиатских игр недавно отмечала свой 44-й день рождения, в тот же день взяв серебряную медаль на соревновании Korea Cup.