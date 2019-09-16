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Очередной успех: Чусовитина завоевала "золото" в Париже

Пресс-служба НОК
Спорт
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44 -летняя узбекистанка поразила всех своим выступлением. В опорном прыжке Окасана Чусовитина завоевала золотую медаль, набрав 14 300 баллов.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Оксана Чусовитина стала золотым призёром турнира по спортивной гимнастике в Париже, сообщает пресс-служба НОК.

В комитете отметили, что данный турнир служит своеобразной подготовкой перед чемпионатом мира в Штутгарте, который начнется уже в следующем месяце. 44 -летняя узбекистанка поразила всех своим выступлением.

© НОК
Оксана Чусовитина отпраздновала день рождения серебряной медалью
В опорном прыжке Окасана Чусовитина завоевала золотую медаль, набрав 14 300 баллов. "Серебра" и "бронзы" удостоились представители сборной Венгрии и Чили.

Заслуженная спортсменка Узбекистана, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Азиатских игр недавно отмечала свой 44-й день рождения, в тот же день взяв серебряную медаль на соревновании Korea Cup.

Теги:
золотая медаль, медаль, Оксана Чусовитина, Спортсмен, спорт, спортивные соревнования, Соревнования, Федерация гимнастики Узбекистана, гимнастика, Париж



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