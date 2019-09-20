Дильшодбек Рузметов - третий финалист ЧМ

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Узбекистанец Дильшодбек Рузметов (до 81 кг.) был сильнее в поединке против британца Бенджамина Уиттакера. Его соперником в бою за золотую медаль станет представитель Казахстана Бекзад Нурдаулетов.

Ранее двое представителей Узбекистана - Шахобиддин Зоиров и Миразизбек Мирзахалилов — завоевали путевки в финал турнира. Бобоусмон Батуров стал бронзовым призером мирового чемпионата, уступив в полуфинале Пэту Маккормаку из Великобритании.

Также за выход в финал ЧМ в Екатеринбурге поборется узбекский тяжеловес Баходир Джалолов, который выйдет на ринг против россиянина Максима Бабанина.

Финальные поединки пройдут в субботу 21 сентября.