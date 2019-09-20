21:35 20 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
Узбекский боксер Дилшодбек Рузметов

Дильшодбек Рузметов - третий финалист ЧМ

© Пресс-служба Федерации бокса Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (19)
51 0 0

В полуфинале узбекистанцу Дильшодбеку Рузметову противостоял представитель Великобритании Бенджамин Уиттакер.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Узбекистанец Дильшодбек Рузметов (до 81 кг.) был сильнее в поединке против британца Бенджамина Уиттакера. Его соперником в бою за золотую медаль станет представитель Казахстана Бекзад Нурдаулетов.

Ранее двое представителей Узбекистана - Шахобиддин Зоиров и Миразизбек Мирзахалилов — завоевали путевки в финал турнира. Бобоусмон Батуров стал бронзовым призером мирового чемпионата, уступив в полуфинале Пэту Маккормаку из Великобритании.

Также за выход в финал ЧМ в Екатеринбурге поборется узбекский тяжеловес Баходир Джалолов, который выйдет на ринг против россиянина Максима Бабанина.

Финальные поединки пройдут в субботу 21 сентября.

Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (19)
Теги:
Узбекистан, Бокс



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента.
Как выглядит сказочный детсад по проекту Шахнозы Мирзиёевой
С пылу с жару: президентов России и Кыргызстана угостили свежим хлебом во время учений Центр-2019
Путина и Жээнбекова на учениях угостили вкусным хлебом и рассмешили анекдотом – видео
Льготная ипотека для молодежи
Ипотека для молодежи — ставки, сроки и льготы

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054