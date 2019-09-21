Борец Хасанбой Рахимов завоевал путевку на Олимпиаду-2020

Рахимов завоевал путевку на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Узбекистанец Хасанбой Рахимов на чемпионате мира по спортивной борьбе, проходящем в Казахстане, завоевал право участвовать в летней Олимпиаде-2020. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.

Путевку в Токио Рахимов получил после победы над представителем Молдавии Александром Романовым со счетом 6:0.

© Пресс-служба НОК Узбекистана Хасанбой Рахимов завоевал путевку на Олимпиаду-2020

Сегодня за путевку на ОИ также поборются Жавраил Шапиев (в категории до 86 килограммов) и Магомед Ибрагимов (до 97 килограммов). Соперником Шапиева станет представитель Азербайджана Александр Гоциев, Ибрагимова — поляк Радослав Баран.

Напомним, следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.