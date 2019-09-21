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Узбекский боксер Дилшодбек Рузметов

Боксер Дильшодбек Рузметов — серебряный медалист ЧМ-2019

© Пресс-служба Федерации бокса Узбекистана
Спорт
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Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (24)
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Дебютант ЧМ, выступающий в весовой категории до 81 кг. узбекистанец Дильшодбек Рузметов в решающем бою уступил сопернику из Казахстана Бекзаду Нурдаулетову.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Третий представитель Узбекистана, пробившийся в финал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге, завоевал "серебро" турнира, уступив в решающем поединке казахстанцу Бекзаду Нурдаулетову.

Ранее два "золота" мирового первенства в копилку узбекской сборной принесли Шахобиддин Зоиров (категория до 52 кг.) и Миразизбек Мирзахалилов (до 57 кг.) Еще один представитель республики - Бобоусмон Батуров (категория до 69 кг.) стал бронзовым призером соревнований.

В заключительном бою ЧМ-2019 на ринг выйдет тяжеловес Баходир Джалолов. Его соперником станет боксер из Казахстана Камшинбек Конкабаев. 

Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (24)
Теги:
Бокс, Узбекистан



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