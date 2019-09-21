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Узбекский боксер Баходир Джалолов

Баходир Джалолов принес Узбекистану третье "золото" ЧМ-2019

© Федерация бокса Узбекистана
Спорт
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Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (24)
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В финале супертяжеловесов встретили узбекистанец Баходир Джалолов и представитель Казахстана Камшибек Конкабаев.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Узбекистанец Баходир Джалолов (+91 кг.) завоевал медаль чемпионата мира по боксу. В финале он оказался сильнее боксера из Казахстана Камшыбека Конкабаева.

Это пятая награда узбекских боксеров на турнире. Два "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.

Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.

Тема:
Узбекистан на XX чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге (24)
Теги:
Узбекистан, Бокс



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