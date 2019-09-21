Баходир Джалолов принес Узбекистану третье "золото" ЧМ-2019

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Узбекистанец Баходир Джалолов (+91 кг.) завоевал медаль чемпионата мира по боксу. В финале он оказался сильнее боксера из Казахстана Камшыбека Конкабаева.

Это пятая награда узбекских боксеров на турнире. Два "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.

Всего на ЧМ-2019 Узбекистан представляли восемь боксеров. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы.