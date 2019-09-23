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Шота Арвеладзе привел ташкентский «Пахтакор» к чемпионству в Узбекистане

"Пахтакор" в двенадцатый раз стал чемпионом Узбекистана

© photo: Pakhtakor Football Club / FB
Спорт
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За шесть туров до конца чемпионата команда уже обеспечила себе титул. "Пахтакор" имеет шанс завоевать в этом сезоне еще и Кубок страны.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" под руководством Шоты Арвеладзе за шесть туров до завершения первенства Узбекистана по футболу в 12 раз стал чемпионом страны, сообщает пресс-служба ФК.

В 20-м туре чемпионата "Пахтакор" на выезде обыграл "Металлург" со счетом 2:1, и теперь ближайшим преследователям его не догнать. В активе ташкентского клуба 56 очков, а у идущего на втором месте "Локомотива" - 37.

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Для тренера Арвеладзе чемпионство "Пахтакора" - первый титул, завоеванный в Узбекистане. В прошлом году команда заняла второе место и уступила в финале Кубка страны. В этом сезоне у клуба есть все шансы оформить "золотой дубль".

Напомним, что "Пахтакор" заключил соглашение о сотрудничестве с международной компанией Double Pass. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Ранее представители Double Pass уже посещали Ташкент для того, чтобы изучить деятельность клуба. Сейчас эксперты принимают непосредственное участие в организации работы "Пахтакора".




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