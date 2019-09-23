Эктора Купера уволили из сборной Узбекистана по футболу

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистна по футболу, сообщает пресс-служба АФУ.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Аргентинский специалист находился у руля сборной Узбекистана более года.
Сборная Узбекистана по футболу в первом квалификационном матче отборочного этапа ЧМ-2022 на выезде проиграла команде Палестины со счетом 0:2. Оба мяча гости пропустили в последней трети поединка.
А товарищеский матч с Ираком закончился с ничейным счетом без забитых мячей.