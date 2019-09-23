Лучшие на ЧМ по боксу: чего ждать от Узбекистана на Олимпиаде в Токио

На завершившемся в Екатеринбурге чемпионате мира по боксу узбекские боксеры завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, заняв первое место в общекомандном зачете.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik, Максим Огненный. Столичный аэропорт Ташкента в ночь с воскресенья на понедельник ждал возвращения триумфаторов чемпионата мира по боксу. Спортсменов овациями встречали не только фанаты, но и государственные деятели, и представители Федерации бокса.

Путь к триумфу и теплая встреча

Новоиспеченные чемпионы мира Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов, Миразизбек Мирзахалилов, серебряный призер Дильшод Рузметов и обладатель бронзовой медали ЧМ-2019 Бобоусмон Батуров не скрывали радости, фотографировались с болельщиками и благодарили всю страну за поддержку, которая чувствовалась даже на расстоянии вдали от дома.

А за две недели до этого, на самом старте чемпионата, старший тренер сборной Узбекистана Тулкин Киличев в разговоре с журналистами делал осторожные прогнозы на итоги первенства. Тогда речь шла о двух медалях высшей пробы.

Но узбекские боксеры решили приятно удивить не только любителей спорта, но и экспертов: в категории до 52 кг Зоиров не оставил шансов своему сопернику из Индии и завоевал первое "золото" для своей страны; поддержали почин Шахобиддина в заключительный день соревнований еще двое спортсменов из Узбекистана.

В финале категории до 57 кг Миразизбек Мирзахалилов оказался сильнее кубинца, а Баходир Джалолов в категории свыше 91 кг победил казахстанца.

А вот в категории до 81 кг Дильшод Рузметов не сумел навязать борьбу другому казахстанцу Бекзаду Нурдаулетову и довольствовался серебряной медалью. В полуфинале категории до 69 кг Бобоусмону Батурову противостоял сильный британец Пэт Маккормак, который одолел узбека, но в финале ничего не смог сделать с россиянином Андреем Замковым.

Победа по делу и олимпийские резервы

Генеральный менеджер мужской сборной России Эдуард Кравцов уверен, что результаты мирового первенства абсолютно заслуженные для узбекских боксеров.

"Выиграли узбеки по делу, хорошая, ровная команда, готовы очень хорошо были, особенно лидеры в лице Зоирова и Джалолова", - сказал Кравцов. — Очень впечатлил тяжеловес. Та работа, которую он проделывает в сборной, решила судьбу общекомандного "золота": и в полуфинале он победил российского боксера, и в финале казахстанца", — добавил специалист.

По итогам турнира боксеры сборной Узбекистана завоевали на одну серебряную медаль больше, чем их визави из российской сборной, что позволило им занять первое место в неофициальном командном зачете. На третьем месте расположились казахи.

Российский специалист из мира бокса Кравцов отмечает, что триумф на чемпионате мира по боксу еще ничего не гарантирует на летних Олимпийских играх 2020 года.

"Гарантировать этот результат ничего не может. Это бокс. До Олимпиады еще 9 месяцев. Многие ребята сейчас к узбекским чемпионам будут готовиться особенно, подходить к ним как к лидерам мирового бокса. Все будет зависеть от того, в каком состоянии они подойдут к Олимпиаде", — заявил Кравцов.

Российский специалист видит возможности у сборной Узбекистана по боксу развить тот резерв, что имеется.

"Есть еще резервы. Тот же Бобоусмон Батуров, который может серьезно добавить к Играм в Токио. На Олимпиаде, я думаю, будет хорошее успешное выступление сборной Узбекистана. Даже две медали на ОИ — это уже станет успехом, и никто слова плохого не скажет за команду", — резюмировал Кравцов.

Юбилейный XX чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. В турнире приняли участие более 360 спортсменов из 79 стран мира. Честь Узбекистана на ринге отстаивали восемь боксеров, пятеро из которых пробились в полуфинал. На летней Олимпиаде в Рио узбекские боксеры также стали лучшими в общекоманднном зачете.