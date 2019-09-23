АФУ назначила нового главного тренера сборной Узбекистана по футболу

Вадим Абрамов ранее уже находился у руля сборной. Помогать ему будут Тимур Кападзе, Мирко Йеличич и Денис Иванков.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Новым главным тренером национальной сборной Узбекистана назначен Вадим Абрамов, сообщает пресс-служба АФУ.

Он хорошо знаком узбекским болельщикам, так как уже руководил командой: с ним сборная добилась внушительных результатов на Кубке Азии 2011 года.

Вадиму Абрамову будут помогать Тимур Кападзе, который уже много лет работает в тренерском штабе, и австралийский специалист Мирко Йеличич. Денис Иванков продолжит работу с вратарями.

Напомним, что Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистна.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Аргентинский специалист находился у руля сборной Узбекистана более года.

В последнее время местная команда демонстрирует неутешительные результаты.

Сборная Узбекистана по футболу в первом квалификационном матче отборочного этапа ЧМ-2022 на выезде проиграла команде Палестины со счетом 0:2. Оба мяча гости пропустили в последней трети поединка.

А товарищеский матч с Ираком закончился с ничейным счетом без забитых мячей.