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Главный тренер Нефтчи Вадим Абрамов

АФУ назначила нового главного тренера сборной Узбекистана по футболу

JACK GUEZ / AFP
Спорт
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Вадим Абрамов ранее уже находился у руля сборной. Помогать ему будут Тимур Кападзе, Мирко Йеличич и Денис Иванков.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Новым главным тренером национальной сборной Узбекистана назначен Вадим Абрамов, сообщает пресс-служба АФУ.

Он хорошо знаком узбекским болельщикам, так как уже руководил командой: с ним сборная добилась внушительных результатов на Кубке Азии 2011 года.

Вадиму Абрамову будут помогать Тимур Кападзе, который уже много лет работает в тренерском штабе, и австралийский специалист Мирко Йеличич. Денис Иванков продолжит работу с вратарями.

Напомним, что Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистна.

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер
© Ассоциация футбола Узбекистана
Эктора Купера уволили из сборной Узбекистана по футболу

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Аргентинский специалист находился у руля сборной Узбекистана более года.

В последнее время местная команда демонстрирует неутешительные результаты.

Сборная Узбекистана по футболу в первом квалификационном матче отборочного этапа ЧМ-2022 на выезде проиграла команде Палестины со счетом 0:2. Оба мяча гости пропустили в последней трети поединка.

А товарищеский матч с Ираком закончился с ничейным счетом без забитых мячей.

Теги:
тренировка, тренер, чемпионат мира по футболу, Футболист, футбол, Футбол



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