Определен лучший футболист года по версии FIFA

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии FIFA.

Лионель Месси ("Барселона") по мнению экспертов превзошел Криштиану Роналду ("Ювентус") и Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль").

Юрген Клопп завоевал титул лучшего тренера года, а Даниэль Жори из "Дебрецена" – победитель премии за лучший гол года.

Ранее FIFA совместно с изданием France Football вручали общую награду лучшему игроку года – "Золотой мяч". В 2017 году они разделились: сейчас FIFA вручает премию The Best, а France Football - "Золотой мяч".

В целом же, по количеству наград The Best и "Золотого мяча" Месси имеет шесть побед, обойдя Роналду, у которого их только пять.