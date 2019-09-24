11:17 24 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск

Определен лучший футболист года по версии FIFA

© Sputnik / Максим Богодвид
Спорт
Получить короткую ссылку
61 0 0

Лионель Месси ("Барселона") по мнению экспертов превзошел Криштиану Роналду ("Ювентус") и Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль").

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии FIFA.

Лионель Месси ("Барселона") по мнению экспертов превзошел Криштиану Роналду ("Ювентус") и Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль").

Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
© Одноклассники
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Юрген Клопп завоевал титул лучшего тренера года, а Даниэль Жори из "Дебрецена" – победитель премии за лучший гол года.

Ранее FIFA совместно с изданием France Football вручали общую награду лучшему игроку года – "Золотой мяч". В 2017 году они разделились: сейчас FIFA вручает премию The Best, а France Football - "Золотой мяч".

В целом же, по количеству наград The Best и "Золотого мяча" Месси имеет шесть побед, обойдя Роналду, у которого их только пять.

Теги:
FIFA, тренер, Футболист, футбол, Футбол, Лионель Месси



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Условный боевик стреляет по солдатам в ходе антитеррористических учений на полигоне Гурумсарой.
С земли и с воздуха: узбекские и таджикские военные отбили атаку "боевиков"
Европарламент разрешил сносить памятники советским солдатам
Точка невозврата: европарламент разрешил сносить памятники советским солдатам
Правила поведения свадеб в Узбекистане и в Таджикистане
Свадьба в Узбекистане: что разрешено и запрещено

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054