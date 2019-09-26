Международная федерация хоккея на льду — организация, курирующая вопросы хоккея с шайбой во всем мире.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Узбекистан стал полноправным членом Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), сообщили Sputnik в пресс-службе ХК "Хумо".

Федерация хоккея Узбекистана была принята в международную федерацию на Конгрессе IIHF, который сегодня состоялся в столице Италии.

"Получение доступа к программам развития и образования, а также к различным мероприятиям и турнирам, проводимым под руководством ИИХФ, новые контакты и отношения с другими членскими ассоциациями, безусловно, станут существенной поддержкой наших планов хоккейной экспансии по всей стране", - заявил президент Федерации хоккея Узбекистана Бахтиёр Фазылов.

Напомним, что Федерация хоккея Узбекистана образовалась в марте 2018 года. В начале 2019-го в стране провели первый чемпионат по данному виду спорта.

Уже 31 мая было принято решение об участии вновь созданного профессионального клуба "Хумо" в чемпионате ВХЛ - Кубке Шелкового пути. А команда "Хумо-2" играет в Открытом чемпионате республики Казахстан.

Недавно исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов побывал в Ташкенте на дебютном матче клуба "Хумо" в ВХЛ, в котором команда победила ХК "Рязань". После он пообещал приложить все усилия к тому, чтобы Узбекистан вошел в IIHF.

Международная федерация хоккея на льду — организация, курирующая вопросы хоккея с шайбой во всем мире.