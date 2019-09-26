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Вслед за Купером: Анзур Исмаилов завершил карьеру в сборной

Пресс-служба ФК "Локомотив"
Спорт
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Защитник ташкентского "Локомотива" больше не будет привлекаться к играм за национальную сборную Узбекистана по футболу. Он решил сосредоточиться на клубной карьере.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Анзур Исмаилов объявил о завершении карьеры в сборной. Такое заявление он сделал совместно с пресс-службой ФК "Локомотив Ташкент".

34-летний игрок поблагодарил национальную команду и пожелал ей удачи в отборочном турнире к чемпионату мира-2022.

"Я много играл в сборной и всегда старался изо всех сил, но теперь хочу сосредоточиться только на клубном футболе. Я уже донес свои мысли до АФУ. Я думаю, они меня правильно поняли", - сказал Исмаилов.

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© Sputnik /
Что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана

Ранее Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Узбекистна. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Аргентинский специалист находился у руля сборной Узбекистана более года.

В последнее время национальная команда демонстрирует неутешительные результаты.

Новым главным тренером сборной Узбекистана назначен Вадим Абрамов.

Он хорошо знаком узбекским болельщикам, так как уже руководил командой: с ним сборная добилась внушительных результатов на Кубке Азии 2011 года.

Теги:
чемпионат мира по футболу, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол



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