За спортивную волю и мастерство: Мирзиёев наградил боксеров за триумф на ЧМ

На прошедшем в Екатеринбурге XX чемпионате мира по боксу Узбекистан занял первое общекомандное место. Спортсмены республики завоевали пять наград - три "золота", одно "серебро" и одну "бронзу".

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Узбекистана наградил спортсменов и тренеров национальной команды по боксу за победу на минувшем мировом чемпионате, сообщает пресс-служба главы государства.

По итогам соревнований боксеры из Узбекистана заняли первое общекомандное место, трижды поднимаясь на высшую ступень пьедестала почета.

В тексте указа о награждении Шавкат Мирзиёев назвал показанный в Екатеринбурге результат "блестящей победой", поздравив тренерский штаб и самих спортсменов с этим выдающимся достижением.

"За <...> проявленную твердую спортивную волю, профессионализм и мастерство, достойный вклад в повышение международного авторитета и престижа нашей Родины, широкую популяризацию спорта в республике, формирование здорового и гармонично развитого молодого поколения, укрепление в его сознании чувств национальной гордости, любви и преданности Родине", — говорится в документе.

Тажеловес Баходир Джалолов и еще один победитель ЧМ — Миразизбек Мирзахалилов удостоены медали "Ўзбекистон ифтихори" (Гордость Узбекистана"). Выступающему в легком весе золотому медалисту чемпионата Шахободдину Зоирову присвоено звание "Заслуженный спортсмен Узбекистана", а его партнеры по команде - Бобусмон Батуров и Дильшодбек Рузметов получили медаль "Келажак бунёдкори" ("Строители будущего").

Представители тренерского штаба в лице Марата Курбанова, Тулкина Киличева и Баходира Эркаева удостоены звания "Заслуженный мастер спорта". Также почетной медалью "Шухрат" ("Слава") удостоены тренеры Бурхан Ахмедов и Фаррух Киличев.

Чемпионат мира по боксу проходил в Екатеринбурге с 8 по 22 сентября. Узбекистан на турнире представляли восемь спортсменов, пятеро из которых стали призерами.