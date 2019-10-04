Тренер "Хумо": ребята рубятся в каждой игре, но опыта пока не хватает

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекистан в этом году дебютировал в Высшей хоккейной лиге. Команда провела уже 8 игр, одержала три победы и пока занимает 29-е место в турнирной таблице. Впереди у ташкентцев еще три домашних поединка – 5, 7 и 9 октября. О выступлении команды, проблемах и кадровых планах корреспондент Sputnik узнал у главного тренера "Хумо" Евгения Попихина.

— Позади уже восемь матчей в ВХЛ. Как вы можете оценить игру своих подопечных? Насколько, по-вашему, команда сыгралась?

— Что касается последних встреч, то, например, в недавнем матче против очень сильной команды из Челябинска мы выиграли за счет характера. Молодцы! Во вчерашнем поединке (3 октября против "Рубина" из Тюмени. – Прим. ред.) вышли на лед против лидера чемпионата. Сражались достойно, уступили не по игре, а по счету. Мы создали очень много моментов, но пока наша главная проблема – недостаточная их реализация.

Но по отдаче у меня никаких вопросов нет: ребята лупятся и под шайбу бросаются, и делают все, чтобы победить. Могу сказать, что команда на ходу и все стараются в каждой игре.

Пресс-служба ХК "Хумо" Матч между ХК "Хумо" и ХК "Рубин"

— Реализация моментов — это мастерство игроков. У нас есть два сильных звена – с опытом игр в КХЛ, и две пятерки молодых ребят из МХЛ (Молодежная хоккейная лига), которые еще не имеют достаточного опыта, которые еще, как говорится, по-настоящему пороху не нюхали. В таких условиях, конечно, на лидеров ложится очень большая нагрузка.

Если брать тот же "Рубин", с которым играли вчера, то там четыре ровных по силе звена из парней, прошедших огонь и воду, как говорится, получали кубки, выигрывали турниры, знают, как это делается. А у нас больше половины команды – новички, отсюда такое расслоение и неровная игра. Вся надежда пока на лидеров, а молодежь старается себя проявить, но для этого нужно время, ведь все сразу не делается.

— Планируется ли усиление состава за счет новых легионеров?

— Да, мы обсуждаем с руководством данный вопрос. У нас, к сожалению, выбыли два ведущих игрока (имеются в виду травмированные форварды Иван Беляков и Александр Щербина. — Прим. ред.), в том числе капитан команды Щербина. От него очень многое зависело: он мог и забить, и повести ребят вперед, взять игру на себя. Таких заменить не так просто. Если у более опытных коллективов ВХЛ, того же "Рубина", где 5-6 пятерок, потерю одного форварда не так болезненно восприняли бы, то для нас это ощутимо конечно.

— Есть ли какой-то резерв из "Хумо-2"? Кто-то может пополнить основную команду?

— Сложно сказать. Чтобы команда сразу взяла и заиграла на высоком уровне – так не бывает. Нужно время. Я был на матчах "Хумо-2", присматривался. Мы привлекали двух ребят из этого состава, но сейчас они травмированы. Жавохир Расулов играет, но у него был опыт в Самаре не в самой престижной лиге. А ВХЛ – это вторая лига после Континентальной, тут играют хоккеисты высокого класса, которые были лидерами в своих клубах.

У нас тоже есть такие лидеры, тот же Артем Воронин. Но опять же, он играл в московском "Спартаке", но не был ключевым игроком команды – третье-четвертое звено. Там Артем получил за матч минут десять игрового времени, а в "Хумо" — это уже 20 и более минут за встречу. Он тоже должен пройти через данный этап, набраться опыта, чтобы стать таким лидером.

— Реально ли "Хумо" в дебютном сезоне ВХЛ пробиться в 16 сильнейших команд? Или прогнозы делать еще рано?

— Все реально! Мы со своей стороны будем делать все, что нужно для этого. Большинство поражений было на выезде, причем две игры – с разницей всего в одну шайбу. Еще в одной встрече мы проигрывали по ходу матча, но сумели навязать борьбу. Моментов создаем много, главное - повысить коэффициент реализации. Она пока у нас хромает. Но мы настроены на борьбу.

Впереди у команды из Ташкента еще три домашних поединка перед серией выездных матчей. Пятого октября "Хумо" сыграет с "Югрой" из Ханты-Мансийска, 7 октября будет принимать "Ермак" из Ангарска, а 9 октября сразится с командой "Сокол" из Красноярска.