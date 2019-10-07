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Шомуродов - лучший, а "Ростов" снова на первом месте - видео

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Футбольный клуб "Ростов" во главе с узбекистанцем Элдором Шомуродовым разгромил московский ЦСКА. Нападающий укрепил лидерство в гонке бомбардиров.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. ФК "Ростов" на выезде обыграл ЦСКА с общим счетом 1:3, сообщает пресс-служба клуба.

Автором одного из голов стал узбекский нападающий Элдор Шомуродов. Он забил на 60-й минуте изящным ударом, перекинув капитана московских "армейцев" Игоря Акинфеева.

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Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov)

До этого в ворота ЦСКА влетело еще 2 мяча за авторством Хорена Байрамяна, а затем полузащитник "Ростова" отметился еще и голевой передачей на Шомуродова.

Немного прийти в себя "армейцы" смогли лишь в конце встречи, реализовав пенальти, но для того, чтобы перевернуть ход встречи, этого не хватило.

Игрок Ростова Эльдор Шомуродов радуется забитому мячу в матче 11-го тура чемпионата России по футболу
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Теперь "Ростов" расположился среди четырех команд, занимающих первое место в РПЛ с 26 очками. Элдор Шомуродов забил свой 10 гол в турнире и лидирует в гонке бомбардиров. Однако нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев неустанно "дышит в спину" узбекскому форварду - у него на счету тоже 10 мячей.

Недавно Шомуродов рассказал, что мечтает заиграть в Европе, однако на данный момент у него еще 4 года контракта с "Ростовом", и об уходе он даже не думает.
Любимыми футболистами нападающего являются Фернандо Торрес, Дидье Дрогба и "зубастик" Роналдо. Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.

 

Теги:
фанаты футбола, Футболист, чемпионат России по футболу, футбол, Футбол, Эльдор Шомуродов



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