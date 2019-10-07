Шомуродов - лучший, а "Ростов" снова на первом месте - видео

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. ФК "Ростов" на выезде обыграл ЦСКА с общим счетом 1:3, сообщает пресс-служба клуба.
Автором одного из голов стал узбекский нападающий Элдор Шомуродов. Он забил на 60-й минуте изящным ударом, перекинув капитана московских "армейцев" Игоря Акинфеева.
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До этого в ворота ЦСКА влетело еще 2 мяча за авторством Хорена Байрамяна, а затем полузащитник "Ростова" отметился еще и голевой передачей на Шомуродова.
Немного прийти в себя "армейцы" смогли лишь в конце встречи, реализовав пенальти, но для того, чтобы перевернуть ход встречи, этого не хватило.
Недавно Шомуродов рассказал, что мечтает заиграть в Европе, однако на данный момент у него еще 4 года контракта с "Ростовом", и об уходе он даже не думает.
Любимыми футболистами нападающего являются Фернандо Торрес, Дидье Дрогба и "зубастик" Роналдо. Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.