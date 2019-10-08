Ёдгорой Мирзаева пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

Сразу две узбекистанки провели поединки в 1/8 чемпионата мира по боксу. Ёдгорой Мирзаевой удалось пройти в следующий этап соревнования, а Турсуной Рахимова проиграла свой бой.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Узбекистанка Ёдгорой Мирзаева победила канадку Кэролайн Вейре на чемпионате мира по боксу, который проходит в Улан-Уде, сообщает РИА Новости.

Бой в категории до 57 килограммов закончился со счетом 4:1 в пользу спортсменки из Узбекистана, и теперь Мирзаева будет участвовать в 1/4 турнира.

Поражение и протест

В другом поединке Турсуной Рахимова проиграла китаянке Зонджу Каи. Однако старший тренер узбекской национальной команды Камолиддин Муталов заявил, что сборная Узбекистана не согласна с решением судей по итогам боя. Команда опротестовала вердикт арбитров.

© Sputnik / Евгений Биятов Слева направо: Турсуной РАХИМОВА (Узбекистан) и Зонджу Цай (Китай)

"Рахимова стопроцентно выиграла бой по очкам. И судьи отдают победу ее сопернице, так же нельзя! Поединок даже не был равным, а счет - 4:1. Наша спортсменка все четко отработала, как ей и говорили, мы очень довольны тем, как она боксировала. Мы недовольны решением судей и подали протест", - сказал Муталов.

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