Без шайбы, льда, коньков и правил: узбекский хоккей возродят по-махаллински

В Ташкенте стартовала программа по возрождению дворового хоккея в махаллях. Одноименный фонд "Махалля" уже привлек сотни энтузиастов, готовых нести этот нетипичных для Узбекистана зимний вид спорта в массы.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik, Рамиз Бахтияров. Узбекистан всерьез занялся развитием культуры и спорта, причем, помимо традиционных летних видов внимание на самом высоком уровне уделено и зимним соревнованиям. Пока хоккейный клуб "Хумо" пробует свои силы в ВХЛ, активисты активно прививают этот подзабытый спорт на любительском уровне.

В Ташкенте стартовала программа "Махаллинский хоккей", призванная популяризировать эту игру среди узбекской молодежи. Председатель фонда "Махалля" Фуркат Махмудходжаев поделился первыми результатами и рассказал о том, что еще предстоит сделать.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Председатель фонда "Махалля" рассказывает о реализации проекта "Махаллинский хоккей"

По его словам, на призыв поучаствовать в необычной акции откликнулись уже 300 из 500 городских махаллей. Несмотря на первоначальный скепсис, энтузиастов немало.

"Все поначалу говорили: зачем нам хоккей, это не наш вид спорта . Есть же футбол, почему бы не развивать его дальше. Но ведь хоккей и в Узбекистане был, особенно в 1970 -1980-е годы. Это наше детство, мы отлично помним, как гоняли зимой шайбу или мяч. Это забылось, но теперь возрождается на самом высоком уровне", — заметил председатель фонда.

В этом году, добавил он, Узбекистан впервые стал выступать в Высшей хоккейной лиге, был включен в Международную федерацию хоккея на льду. Да, в стране уже есть несколько клубов, прошел первый чемпионат страны, но массового вовлечения пока нет. Именно с этого и решили начать активисты фонда, запустив этот масштабный проект.

"Нам сначала говорили, мол, зачем вы это предлагаете во всем городе, начните с одной-двух махаллей. Но тогда не будет этого эффекта, не будет вовлеченности. А так мы уже сотни махаллей заинтересовали этим. Мы же говорим – попробуйте, постепенно, научитесь", — рассказывает Махмудходжаев.

Предоставлено фондом "Махалля" Самодельные хоккейные ворота, сделанные из старых труб

Отвечая на вопрос о наличии необходимой инфраструктуры и элементарного инвентаря, инициатор проекта заметил, что техническая составляющая на этом этапе не главное. Для начала, надо заразить людей, прежде всего подростков, этой игрой, а когда она примет массовый характер, то найдутся и спонсоры, и инвесторы.

"Мы предлагаем всем председателям махаллей – организуйте игры просто на любой пригодной площадке, пусть без коньков и шайбы – можно пока использовать теннисный мяч. Что касается инвентаря, то сейчас энтузиасты и сами дети изготавливают ворота и клюшки уже из отработанных материалов – старых труб, к примеру. Главное – они будут вовлечены в процесс и будут еще больше дорожить своей "амуницией", сделанной собственными руками", — пояснил Махмудходжаев.

Предоставлено фондом "Махалля" Сотрудники махаллей и энтузиасты изготавливают инвентарь для игры в дворовый хоккей

Со временем, уверен он, и бизнесмены и потенциальные инвесторы, увидев заинтересованность молодежи к этому спорту, будут либо сами импортировать необходимый инвентарь, или организуют собственное его производство уже в самой республике.

"Сейчас это все зарождается на энтузиазме, на памяти старшего поколения. К нам приходят уже сейчас взрослые люди, которые застали те время популярности хоккея в Узбекистане. Они тоже хотят играть, хоть и стесняются пока. Но мы им предлагаем начать с матчей по аналогии с "ночной любительской лиги", а дальше можно и на дневные игры переходить", — отметил председатель фонда.

Предоставлено фондом "Махалля" Дворовый хоккей в одной из ташкентских махаллей

Разумеется, в таком простом и неоднозначном на первый взгляд начинании инициаторы проекта ориентировались на зарубежный опыт, прежде всего, российский. Именно в РФ новый бум на хоккей пришелся на начало нулевых.

Фуркат Махмудходжаев уверен, что если к делу подойти основательно, то первые результаты можно будет увидеть уже к концу этого года, а там глядишь, и катки появятся, и турниры, где играют "махалля на махаллю".

"Для пропаганды этого спорта нужна помощь общества и прессы. Увидели, где-то играют ребята на площадке в хоккей – сфотографируйте, расскажите об этом в Интернете. Это привлечет внимание новых пацанов, заразит их этой игрой. Пусть пока нет каких-то условий или строгих правил – пусть предлагают сами: на роликах пока играть, на траве, просто бегать с клюшками за мячом. Хоккей с шайбой – это конечная цель, до нее нам пока далеко, но главное начать этот процесс. А потом количество уже постепенно перейдет в качество", — заключил чиновник.

Всего вовлечь в дворовый хоккей планируется 508 махаллей узбекской столицы, ведь главное – азарт и воля к победе, а остальное приложится.