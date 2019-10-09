Ташкентский "Хумо" уступил в заключительной домашней игре серии

Хоккейный клуб "Хумо" не смог одолеть оппонентов из Красноярска, уступив на своей площадке со счетом 2:3.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Хоккеисты клуба "Хумо" уступили в четвертой домашней встрече в рамках ВХЛ красноярскому "Соколу" со счетом 2:3.

Хозяева первыми пропустили и по ходу всего матча выступали в роли догоняющих. В третьем периоде преимущество гостей выросло до двух шайб, но ташкентцы смогли сократить отставания в счете до минимума и в самой концовке даже имели шансы свести основное время матча к ничьей. Но гости выстояли, добившись победы.

После одиннадцати игр в активе "Хумо" 9 очков. Они занимают пока 27-место из 34 команд, но некоторые участники ВХЛ провели большее количество поединков.

Теперь узбекских хоккеистов ждет серия из трех выездных матчей — 13 октября в Твери против местных динамовцев, а затем сразу два поединка в Санкт-Петербурге - против клубов "СКА-Нева" (15 октября) и "Динамо" (17 октября).

На домашнем льду подопечные Евгения Попихина сыграют только 21 октября. Соперником ташкентцев станет клуб "Ростов".