Ташкентский "Хумо" уступил в заключительной домашней игре серии

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Хоккеисты клуба "Хумо" уступили в четвертой домашней встрече в рамках ВХЛ красноярскому "Соколу" со счетом 2:3.
Хозяева первыми пропустили и по ходу всего матча выступали в роли догоняющих. В третьем периоде преимущество гостей выросло до двух шайб, но ташкентцы смогли сократить отставания в счете до минимума и в самой концовке даже имели шансы свести основное время матча к ничьей. Но гости выстояли, добившись победы.
После одиннадцати игр в активе "Хумо" 9 очков. Они занимают пока 27-место из 34 команд, но некоторые участники ВХЛ провели большее количество поединков.
На домашнем льду подопечные Евгения Попихина сыграют только 21 октября. Соперником ташкентцев станет клуб "Ростов".