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ХК Хумо

Ташкентский "Хумо" уступил в заключительной домашней игре серии

© ХК "Хумо"
Спорт
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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (12)
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Хоккейный клуб "Хумо" не смог одолеть оппонентов из Красноярска, уступив на своей площадке со счетом 2:3.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Хоккеисты клуба "Хумо" уступили в четвертой домашней встрече в рамках ВХЛ красноярскому "Соколу" со счетом 2:3.

Хозяева первыми пропустили и по ходу всего матча выступали в роли догоняющих. В третьем периоде преимущество гостей выросло до двух шайб, но ташкентцы смогли сократить отставания в счете до минимума и в самой концовке даже имели шансы свести основное время матча к ничьей. Но гости выстояли, добившись победы.

После одиннадцати игр в активе "Хумо" 9 очков. Они занимают пока 27-место из 34 команд, но некоторые участники ВХЛ провели большее количество поединков.

Пресс-служба ХК "Хумо"
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Теперь узбекских хоккеистов ждет серия из трех выездных матчей — 13 октября в Твери против местных динамовцев, а затем сразу два поединка в Санкт-Петербурге - против клубов "СКА-Нева" (15 октября) и "Динамо" (17 октября). 

На домашнем льду подопечные Евгения Попихина сыграют только 21 октября. Соперником ташкентцев станет клуб "Ростов".

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (12)
Теги:
хоккей, Узбекистан



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