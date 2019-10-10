Узбекистанки завершили выступление на ЧМ по боксу

В четвертьфинальных поединках обе представительницы Узбекистана уступили своим соперницам и не смогли пробиться в 1/2.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Ёдгорой Мирзаева и Эзоза Мелиева уступили в своих поединках соперницам из Англии и России, завершив выступление на женском чемпионате мира по боксу, который проходит в эти дни в столице Бурятии Улан-Удэ.

Выступающая в весовой категории до 57 кг Мирзаева проиграла англичанке Каррис Артингсталл, а ее партнерша по команде Эзоза Мелиева не смогла одолеть хозяйку ринга Зенфиру Магомедалиеву.

Всего на мировом первенстве республику представляли девять боксеров, однако пробиться в восьмерку сильнейших никому из них не удалось.

Турнир проходит с 3 по 13 октября. В соревнованиях участвуют боксеры из 75 стран мира.