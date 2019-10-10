Впечатляющий дебют: сборная Узбекистана разгромила Йемен на своем поле

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Подопечные Вадима Абрамова разгромили в домашнем матче команду Йемена со счетом 5:0.
Этот поединок стал первым для Абрамова в качестве наставника национальной сборной после отставки с этого поста аргентинца Эктора Купера. Сам тренер перед матчем признался, что был сосредоточен на предстоящем поединке, но каких-то прогнозов делать не будет.
Точку в матче поставил точным ударом Игорь Сергеев - 5:0. За счет разницы забитых и пропущенных мячей Узбекистан вышел на второе место в группе, опередив Палестину, у которой в активе также три очка.
До конца года "Белым волкам" предстоит провести еще три игры: на выезде 15 октября против Сингапура, а затем две домашних встречи - с командами Саудовской Аравии и Палестины — 14 и 19 ноября соответственно. Ответный матч с Йеменом пройдет лишь в марте 2020 года.