Впечатляющий дебют: сборная Узбекистана разгромила Йемен на своем поле

В очередном отборочном матче ЧМ-2022 футбольная сборная Узбекистана принимала в Ташкенте команду Йемена. Первая игра при новом тренере оказалась более чем удачной для хозяев - 5:0.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Подопечные Вадима Абрамова разгромили в домашнем матче команду Йемена со счетом 5:0.

Этот поединок стал первым для Абрамова в качестве наставника национальной сборной после отставки с этого поста аргентинца Эктора Купера. Сам тренер перед матчем признался, что был сосредоточен на предстоящем поединке, но каких-то прогнозов делать не будет.

Ассоциация футбола Узбекистана Матч между сборными Узбекистана и Йемена по футболу

Ассоциация футбола Узбекистана Матч между сборными Узбекистана и Йемена по футболу

Команда в итоге не подвела. Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте встречи - отличился Санджар Кодиркулов. Ровно через полчаса удвоил преимущество своей команды лучший бомбардир российской Премьер-лиги Эльдор Шомуродов. Во втором тайме сборная Узбекистана забила сразу два мяча всего за одну минуту - на 53-й ворота гостей поразил сначала Джамшид Искандаров, а затем Ислом Тухтахуджаев, доведя счет до разгромного.

Точку в матче поставил точным ударом Игорь Сергеев - 5:0. За счет разницы забитых и пропущенных мячей Узбекистан вышел на второе место в группе, опередив Палестину, у которой в активе также три очка.

До конца года "Белым волкам" предстоит провести еще три игры: на выезде 15 октября против Сингапура, а затем две домашних встречи - с командами Саудовской Аравии и Палестины — 14 и 19 ноября соответственно. Ответный матч с Йеменом пройдет лишь в марте 2020 года.