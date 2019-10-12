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Даты, время и место: турнир Хабиба Нурмагомедова в Ташкенте

© Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Уже осенью боец Хабиб Нурмагомедов организует турнир GFC20, который пройдет в Узбекистане на столичной Humo Arena.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Российский боец Хабиб Нурмагомедов официально анонсировал первый ММА турнир в истории Узбекистана.

Чемпионат GFC20 пройдет 23 ноября в Ташкенте на Humo Arena. В качестве специального гостя на поединках будет присутствовать чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

"Я буду присутствовать на турнире #GFC20 в городе Ташкент.Скоро увидимся. Всем здоровья и удачи", - сообщил боец в своем Instagram.
© Instagram
Даты, время и место: турнир Хабиба Нурмагомедова в Ташкенте

В соревнованиях также будут участвовать мастера смешанного боевого искусства Узбекистана.

Центральный бой состоится между братом Хабиба Нурмагомедова Умаром Нурмагомедовым и Никитой Чистяковым.

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© Instagram
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Напомним, в начале октября стало известно о том, что российский боец Хабиб Нурмагомедов откроет академию в Узбекистане, а также проведет турнир GFC на Humo Arena.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после выступление на бизнес-форуме в Санкт-Петербурге.

На вопрос о том, что Нурмагомедова связывает с Узбекистаном, боец ответил: в скором времени он проведет там турнир GFC20. Такое мероприятие будет организовано в Узбекистане впервые и предположительно пройдет на столичной Humo Arena. В соревнованиях примут участие бойцы из Узбекистана и России. Также боец заявил, что планирует открыть там академию.

Теги:
турнир, Ташкент, Спортсмен, спорт, Хабиб Нурмагомедов



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