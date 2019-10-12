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Жасур Жалолиддинов вырвал победу для сборной Узбекистана - видео

© Сhampionat.asia
Спорт
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Узбекский вундеркинд забил гол на последних минутах матча с Таиландом. Благодаря шикарному дальнему удару юношеская сборная Узбекистана победила.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана (U-19) победила национальную команду Таиланда, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Победный гол фантастическим ударом из-за штрафной забил Жасур Жалолиддинов. Мяч залетел в сетку уже в компенсированное время.

Напомним, что полузащитник Жасур Жалолиддинов из клуба "Бунедкор" был признан одним из самых перспективных игроков в мире 2002 года рождения по версии издания The Guardian.

© Axbor.sorbon
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В этом сезоне за клуб он провел 19 матчей и забил два гола. Издание отмечает, что Жалолиддинов обладает хорошим дальним ударом и тактической выучкой.

Узбекистанец встал в один ряд с такими футболистами, как Анссумане Фати "Барселона", Люсьен Агум "Интер", Адиль Аушиш и Ньянзу Куасси "ПСЖ", Малик Тилльман "Бавария", Андри Лукас Гудьонсен "Реал Мадрид" и Пабло Морено "Ювентус".

Теги:
молодежная сборная по футболу, Сборная Узбекистана, сборная, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол



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