Родство с Хабибом заставляет пахать еще больше – Умар Нурмагомедов

Двоюродный брат прославленного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в четверг ответил на вопросы журналистов в МИА "Россия сегодня".

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Чемпион Gorilla Fighting Championship (GFC) в полулегком весе Умар Нурмагомедов рассказал, как на него влияют успехи Хабиба Нурмагомедова.

"Мой (двоюродный) брат является примером для миллионов подростков. Для меня - тоже, я стараюсь равняться на него. Мой проигрыш будет во всех газетах: "Проиграл брат Хабиба". Это заставляет больше пахать, но какого-то давления я не чувствую", — сказал Умар Нурмагомедов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Прославленный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов должен был сегодня провести пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня", однако уехал, не дождавшись ее начала. По данным организаторов, у бойца плотный график: в полдень он должен был быть в Кремле.

На вопросы журналистов отвечали Умар Нурмагомедов, чемпион GFC в легчайшем весе и соучредитель промоушена GFC Тагир Уланбеков и председатель Совета директоров Premier Beverages Игорь Ким.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби победил американца Дастина Пуарье и защитил чемпионский титул. Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения.