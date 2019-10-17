Такое даже Джалолову не снилось: узбекские боксеры-юниоры сильнейшие в Азии

В финале чемпионата Азии по боксу среди юниоров и юниорок в ОАЭ приняли участие 11 узбекских спортсменов, завоевавших восемь золотых наград и три серебряных. Всего же в копилке национальной команды — 20 медалей.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Боксеры из Узбекистана завоевали восемь золотых и три серебряные медали на юниорском чемпионате Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Награды высшей пробы получили Азизбек Таджиев (в весовой категории до 63 килограммов), Логин Петров (до 70 килограммов), Нусратбек Тахиров (до 75 килограммов), Джахонгир Закиров (до 80 килограммов).

Среди женщин улетят на родину с золотыми медалями Феруза Казакова (до 50 килограммов), Сабина Бобокулова (до 48 килограммов), Нигина Уктамова (до 52 килограммов), Азиза Закирова (до 63 килограммов).

© Пресс-служба федерации бокса Узбекистана Юниорская сборная Узбекистана по боксу в ОАЭ после победы на чемпионате Азии

Серебряных наград удостоились Билалбек Ихволов (до 57 килограммов), Бекзод Бекмуродов (до 60 килограммов) и Мохира Ахмедова (до 60 килограммов).

Азизбек Таджиев стал чемпионом Азии, Феруза Казакова — чемпионкой.

Узбекистанцы завоевали также девять бронзовых наград, став безоговорочными победителями турнира в общекомандном зачете.

Соревнования проходили в городе Фуджайра (Объединенные Арабские Эмираты).