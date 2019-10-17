Такое даже Джалолову не снилось: узбекские боксеры-юниоры сильнейшие в Азии

В финале чемпионата Азии по боксу среди юниоров и юниорок в ОАЭ приняли участие 11 узбекских спортсменов, завоевавших восемь золотых наград и три серебряных. Всего же в копилке национальной команды — 20 медалей.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Боксеры из Узбекистана завоевали восемь золотых и три серебряные медали на юниорском чемпионате Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Два месяца назад Шавкат Мирзиёев подписал указ о прекращении деятельности тюрьмы "Жаслык", известной своими нечеловеческими пытками над заключенными. На брифинге МВД журналистам рассказали о том, что ждет узников.