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Чемпионат Азии по боксу среди юниоров в ОАЭ

Такое даже Джалолову не снилось: узбекские боксеры-юниоры сильнейшие в Азии

© НОК Узбекистана
Спорт
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В финале чемпионата Азии по боксу среди юниоров и юниорок в ОАЭ приняли участие 11 узбекских спортсменов, завоевавших восемь золотых наград и три серебряных. Всего же в копилке национальной команды — 20 медалей.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Боксеры из Узбекистана завоевали восемь золотых и три серебряные медали на юниорском чемпионате Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ
© Sputnik /
Грация и сила: женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ
Награды высшей пробы получили Азизбек Таджиев (в весовой категории до 63 килограммов), Логин Петров (до 70 килограммов), Нусратбек Тахиров (до 75 килограммов), Джахонгир Закиров (до 80 килограммов).

Среди женщин улетят на родину с золотыми медалями Феруза Казакова (до 50 килограммов), Сабина Бобокулова (до 48 килограммов), Нигина Уктамова (до 52 килограммов), Азиза Закирова (до 63 килограммов).

Юниорская сборная Узбекистана по боксу в ОАЭ после победы на чемпионате Азии
© Пресс-служба федерации бокса Узбекистана
Юниорская сборная Узбекистана по боксу в ОАЭ после победы на чемпионате Азии
Серебряных наград удостоились Билалбек Ихволов (до 57 килограммов), Бекзод Бекмуродов (до 60 килограммов) и Мохира Ахмедова (до 60 килограммов).

Азизбек Таджиев стал чемпионом Азии, Феруза Казакова — чемпионкой.

Узбекистанцы завоевали также девять бронзовых наград, став безоговорочными победителями турнира в общекомандном зачете.

Соревнования проходили в городе Фуджайра (Объединенные Арабские Эмираты).

Теги:
ОАЭ, Узбекистан, спорт, боксер, Бокс



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