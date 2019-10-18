21:05 18 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
Шахаб Султани возглавил Национальную сборную Узбекистана по каратэ

Сборная Узбекистана по каратэ получила нового главного тренера

© НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
39 0 0
Sputnik Узбекистан

Национальную сборную Узбекистана по каратэ возглавил иранский специалист Шахаб Султани. Если спортсмены будут работать сплоченно, то добьются всех ожидаемых результатов, считает он.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Новым наставником национальной сборной Узбекистана по каратэ стал иранец Шахаб Султани. Он будет готовить спортсменов к следующим Олимпийским играм.

На пресс-конференции в НОК Султани отметил, что каратисты Узбекистана — "сильнейшие не только в Азии, но и во всем мире". Тренер считает, что спортсмены имеют все шансы завоевать лицензии на ОИ.

"Спортсмены могут завоевать путевки либо рейтинговыми очками, либо на лицензионном соревновании, которое пройдет в Париже. Надеюсь, если мы будем работать сплоченно, то добьемся всех ожидаемых результатов", — сказал Султани.

Шахаб Султани возглавил Национальную сборную Узбекистана по карате
© НОК Узбекистана
Шахаб Султани возглавил Национальную сборную Узбекистана по карате

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Каратэ на ОИ будет представлено впервые.

Спортсмены выступят в шести весовых категориях, также две медали будут разыграны в направлении ката.

Теги:
карате, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Узбекистан, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцующий фонтан в центре МДЦ Tashkent City
Парк Tashkent City: самые яркие детали и уникальные объекты
Встреча юниорской сборной Узбекистана по боксу_видео
Юных победителей встречали по-взрослому — трогательное видео из аэропорта
Статистика выезжающих за рубеж узбекистанцев
Кто, куда и зачем выезжает из Узбекистана - статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054