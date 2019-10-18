Сборная Узбекистана по каратэ получила нового главного тренера

Национальную сборную Узбекистана по каратэ возглавил иранский специалист Шахаб Султани. Если спортсмены будут работать сплоченно, то добьются всех ожидаемых результатов, считает он.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Новым наставником национальной сборной Узбекистана по каратэ стал иранец Шахаб Султани. Он будет готовить спортсменов к следующим Олимпийским играм.

На пресс-конференции в НОК Султани отметил, что каратисты Узбекистана — "сильнейшие не только в Азии, но и во всем мире". Тренер считает, что спортсмены имеют все шансы завоевать лицензии на ОИ.

"Спортсмены могут завоевать путевки либо рейтинговыми очками, либо на лицензионном соревновании, которое пройдет в Париже. Надеюсь, если мы будем работать сплоченно, то добьемся всех ожидаемых результатов", — сказал Султани.

© НОК Узбекистана Шахаб Султани возглавил Национальную сборную Узбекистана по карате

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Каратэ на ОИ будет представлено впервые.

Спортсмены выступят в шести весовых категориях, также две медали будут разыграны в направлении ката.