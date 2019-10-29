Женская солидарность: игроки остановили матч, чтобы девушка поправила хиджаб

Иорданские футболистки, игравшие с непокрытыми головами, окружили девушку, чтобы она смогла спокойно поправить головной убор.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Иорданские футболистки остановили матч, во время которого одна из спортсменок случайно сбила рукой хиджаб соперницы из Палестины, сообщает The Indian Express.

Иорданские футболистки, игравшие с непокрытыми головами, окружили девушку, чтобы она смогла спокойно поправить головной убор.

Bigger than sports.



When a soccer player's hijab started falling off to reveal her hair, her opponents gathered around to provide cover while she fixed it. (via @JordanFA) pic.twitter.com/rSUxM0S5Xe — ESPN (@espn) 23 октября 2019 г.

"Это прекрасно! Соперницы встали вокруг спортсменки, чтобы никто не увидел ее без хиджаба", — пишут в Twitter.

Ситуация произошла в рамках чемпионата Западной Азии между женскими футбольными командами, Иордания обыграла Палестину со счетом 10:1.