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Девушка в хиджабе играет в футбол

Женская солидарность: игроки остановили матч, чтобы девушка поправила хиджаб

© AFP 2018 / MOHD RASFAN
Спорт
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Sputnik Узбекистан

Иорданские футболистки, игравшие с непокрытыми головами, окружили девушку, чтобы она смогла спокойно поправить головной убор.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Иорданские футболистки остановили матч, во время которого одна из спортсменок случайно сбила рукой хиджаб соперницы из Палестины, сообщает The Indian Express.

Иорданские футболистки, игравшие с непокрытыми головами, окружили девушку, чтобы она смогла спокойно поправить головной убор.

"Это прекрасно! Соперницы встали вокруг спортсменки, чтобы никто не увидел ее без хиджаба", — пишут в Twitter.

Ситуация произошла в рамках чемпионата Западной Азии между женскими футбольными командами, Иордания обыграла Палестину со счетом 10:1.

Теги:
спорт, видеоролик, Видео, Хиджаб, девушки, женщина, футбол, Футбол



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