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Элдор Шомуродов: иногда скромность меня подводит

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан

Нападающий ФК "Ростов" и сборной Узбекистана рассказал, как его характер влияет на игру, а также поведал о своей заветной мечте.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" узбекский футболист Элдор Шомуродов объяснил свою скромность. По словам форварда, она иногда мешает ему на футбольном поле.

"Это от характера зависит. Наглость иногда хорошо. Иной раз меня подводит, что я такой стеснительный. Но что делать: характер есть характер", -  сказал Шомуродов.

Форвард отметил, что его мечта - играть в Европе, в ТОП-5 чемпионатов, и он будет стремиться к этому. Однако сейчас у него все хорошо в Ростове, и он никуда не собирается.

При этом главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что узбекистанец никогда не был недооценен.

"Шомуродов два года у нас провел, в течение этих двух лет он работал и рос. Происходит рост игроков. Рост футболиста происходит у каждого по-разному", - отметил тренер.

© Sputnik / Александр Гальперин
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Напомним, что Элдор Шомуродов с 10 голами в турнире лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. Однако нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев неустанно "дышит в спину" узбекскому форварду - у него на счету тоже 10 мячей. Любимыми футболистами нападающего являются Фернандо Торрес, Дидье Дрогба и "зубастик" Роналдо. Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.

Теги:
фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол, Эльдор Шомуродов



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