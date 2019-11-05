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Тренер сборной объяснил почему матч с Кыргызстаном не будут транслировать

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Спорт
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Sputnik Узбекистан

Главный тренер футбольной сборной Узбекистана Вадим Абрамов считает, что отмена трансляции заставит людей смотреть игру на стадионе.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Вадим Абрамов рассказал корреспонденту Sputnik, с чем связано решение не транслировать на ТВ матч футбольных национальных команд Узбекистана и Кыргызстан.

"Думаю, что если трансляции не будет, люди придут на стадион. А футболистам очень важно, когда народ на стадионе", - сказал тренер.

АФУ
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По его словам, на матч с Саудовской Аравией наверняка соберет на трибунах множество зрителей, поэтому и "репетиция" (матч с Кыргызстаном - товарищеский) тоже должна пройти на полном стадионе.

Есть и другие причины, о которых Абрамов обещал рассказать после матча с СА. 

"Мы не учли, что люди, которые живут в отдаленных регионах, не смогут приехать на матч. Поэтому идем на встречу многим болельщикам. Пусть телевидение транслирует эту игру. Мы никого не боимся, всех уважаем", - заключил тренер.

Теги:
трансляции, тренер, игра, Футболист, футбол, Футбол



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