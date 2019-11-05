Аваз Максумов рассказал о проблемах клуба "Бунёдкор"

В Ташкенте во вторник прошла пресс-конференция с участием представителей Министерства физической культуры и спорта и Ассоциации футбола.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) Аваз Максумов рассказал о финансовой и налоговой проблемах клуба "Бунёдкор", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По его словам, до настоящего времени не выполнены две задачи.

"Первая задача — размещение на стадионе "Бунёдкор" Республиканской детско-юношеской футбольной академии при АФУ. Вторая — обеспечение перехода этого стадиона со всем комплексом зданий и сооружений на баланс ассоциации", — рассказал Аваз Максумов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

"ФК "Бунёдкор" при постановке стадиона на кадастровый учет со всем комплексом зданий и сооружений столкнулся с рядом проблем. При переводе с баланса на баланс Управление капитального строительства занималось строительными работами, а ФК "Бунёдкор" выступал в роли заказчика. Клуб должен был принять от управления весь инвентарь, который имелся на стадионе. Управление капитального строительства в связи с тем, что инвентарь на безвозмездной основе переводится на баланс клуба, должен быть уплатить налог на дивиденды в размере 42 млрд сумов — от стоимости инвентаризации в размере 429 млрд сумов, — отметил пресс-секретарь. — Однако предприятие капитального строительства ликвидировано, поэтому "Бунёдкору" придется самому решить эту проблему".

При этом, по словам Максумова, ФК не может сделать это из-за плохого финансового положения.

"Клубом оформлены кадастровые документы на весь комплекс и строения стадиона "Бунёдкор". В настоящее время необходимо уплатить налог в размере 30 млрд сумов. После этого он может полностью перейти в АФУ", — сказал пресс-секретарь АФУ.

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев постановлением от 16 марта утвердил Программу дальнейшего развития футбола в Узбекистане на 2018−2022 годы.

В документе стадион "Бунёдкор" со всем комплексом зданий и сооружений в Ташкенте определен в качестве основной базы АФУ по организации учебно-тренировочного процесса национальных сборных команд по футболу и проведения спортивных соревнований и других мероприятий.