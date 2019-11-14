Экс-чемпион мира по боксу Чагаев станет тренером россиянки

Фатима Дудиева является чемпионкой мира в первом полулегком весе по версиям Женской международной боксерской федерации (WIBF) и Всемирной боксерской федерации (WBF).

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Руслан Чагаев, представлявший Узбекистан, станет тренировать россиянку Фатиму Дудиеву на боксерском шоу "Короли нокаутов", передает РИА Новости. Известно, что турнир пройдет в четверг в Санкт-Петербурге.

Напомним, Чагаев завершил карьеру в 2016 году. На профессиональном ринге он одержал 34 победы, завершил один бой вничью и потерпел три поражения. В последнем бою боксер проиграл австралийцу Лукасу Брауну и потерял титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. Позднее ему был возвращен данный титул, так как соперник сдал положительный допинг-тест после боя. В 2016 году WBA обязала Чагаева провести бой против обязательного претендента пуэрториканца Фреса Окендо, но он не отреагировал на данное требование и был лишен титула регулярного чемпиона.

"Рад присутствовать на боксерском мероприятии. Сейчас я уже по ту сторону баррикад, как тренер Фатимы Дудиевой. Надеюсь, завтра будет красивый, честный бокс и никто из ребят не травмируется. Когда меня спрашивают, как закончатся бои, всегда отвечаю: смотрите на ринг - он покажет. Никто не хочет проигрывать, все сильные боксеры", - сказал Чагаев на пресс-конференции.

Дудиева является чемпионкой мира в первом полулегком весе по версиям Женской международной боксерской федерации (WIBF) и Всемирной боксерской федерации (WBF). На турнире в Петербурге соперницей Дудиевой станет Дорота Норек из Польши.