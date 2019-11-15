"Этот парень просто зверь!": глава Golden Boy о Бектемире Меликузиеве

Менеджер узбекского боксера Вадим Корнилов уверен в большом будущем своего подопечного, который за свой агрессивный стиль боксирования уже получил за океаном прозвище Bully, что можно перевести как хулиган.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Узбекский Бектемир Меликузиев подписал соглашение с американской промоутерской компанией Golden Boy Promotions.

Двукратный призер чемпионатов мира и серебряный призер Олимпиады-2016 Меликузиев, представляющий Узбекистан, уже одержал три досрочные победы в трех боях на профессиональном ринге и с помощью Golden Boy и "Мира бокса" хочет поскорее подняться на вершины второго среднего веса. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщила промоутерская компания, объединившая сильнейших боксеров России и стран СНГ.

"С нетерпением ожидаю долгой и успешной карьеры в сотрудничестве с "Миром бокса" и Golden Boy, — сказал Меликузиев. — Очень приятно иметь такую промоутерскую команду. Я видел множество больших боев по телевизору и мечтал, что когда-нибудь я стану одним из тех боксеров, которые боксируют на телевидении в США. Сейчас у меня появилась такая возможность, и я намерен ею воспользоваться в полной мере".

"Мы очень рады работать по продвижению Бектемира Меликузиева, — сказал глава Golden Boy Оскар Де Ла Хойя. — Этот парень просто зверь. Он силен, крепок, и у него очень быстрые руки и ноги, особенно для его весовой категории. Мы ожидаем достаточно быстрого продвижения Меликузиева в рейтингах, и его заметят все во втором среднем весе".

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Менеджер узбекского боксера Вадим Корнилов уверен в большом будущем своего подопечного, который за свой агрессивный стиль боксирования уже получил за океаном прозвище Bully, что можно перевести как хулиган.

"Бек - настоящий хулиган на ринге, но очень приятный и счастливый человек за его пределами, — сказал Вадим Корнилов. — Жду начала совместной работы с "Миром бокса" и Golden Boy по выведению Бека в разряд будущих звезд бокса".