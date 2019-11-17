Узбекский велосипедист завоевал лицензию на олимпиаду в Токио

В знак благодарности за победу спортсмену был вручен сертификат на 100 миллионов сумов, а его тренеру - на 50 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Муроджон Халмуратов замкнул первую пятерку победителей чемпионата Азии по велоспорту, который проходил в апреле в Ташкенте.

В связи с тем что спортсмены, финишировавшие раньше Халмуратова, квалифицировались на Олимпийские игры через чемпионаты мира, наш велоспортсмен удостоился лицензии на ОИ Токио-2020.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

"Примечательно, что награждение лицензиата токийской Олимпиады Муроджона Халмуратова послужило настоящей мотивацией для подрастающего поколения. В знак благодарности за победу спортсмену был вручен сертификат на 100 миллионов сумов, а его тренеру - на 50 миллионов сумов", — отметили в федерации.

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Эта лицензия уже вторая в велоспорте. Первую путевку ранее завоевала Ольга Забелинская.