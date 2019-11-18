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14 медалей завоевали узбекистанцы на чемпионате Азии по боксу

Боксеры Узбекистана на чемпионате Азии завоевали 14 медалей

Пресс-служба НОК РУз
Спорт
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Sputnik Узбекистан

Сухроб Кайимов (до 75 кг) и Шохжахон Абдуллаев (до 81 кг) стали чемпионами Азии, еще пятеро боксеров Узбекистана в финале уступили шанс своим соперникам.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Улан-Баторе (Монголия) завершился чемпионат Азии по боксу среди молодежи. Сборная Узбекистана завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, сообщает НАК Узбекистана.

Сухроб Кайимов (до 75 кг) и Шохжахон Абдуллаев (до 81 кг) стали чемпионами Азии, еще пятеро боксеров Узбекистана в финале уступили шанс своим соперникам. Имена победителей и призеров чемпионата:

Чемпионат Азии по боксу среди юниоров в ОАЭ
© НОК Узбекистана
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Золотая медаль:

Сухроб Кайимов (до 75 кг)
Шохжахон Абдуллаев (до 81 кг)

Серебряная медаль:

Хуршид Расулжонов (до 56 кг)
Жавлонбек Юлдашев (до 64 кг)
Нурислом Исмаилов (до 69 кг)
Амиршох Самадов (до 91 кг)
Навбахор Хамидова (до 75 кг)

Бронзовая медаль:

Мирзабек Мирзахалилов (до 52 кг)
Рахматилло Тошпулатов(до 60 кг)
Сайдинисо Мухаммадалиева (до 51 кг)
Насиба Хайруллаева (до 54 кг)
Зиёда Ярашева (до 60 кг)
Дилфуза Бекова (до 64 кг)
Хадичабону Абдуллаева (до 69 кг)

Теги:
Монголия, Узбекистан, Федерация бокса Узбекистана, Чемпионат Азии по боксу, боксер, Бокс, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана



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