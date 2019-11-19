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Матч отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу Узбекистан-Палестина

Узбекистан взял реванш у Палестины — Шомуродов забил дважды

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан

Сборная Узбекистана в домашнем матче отборочного этапа ЧМ-2022 победила футболистов из Палестины с тем же счетом, с которым уступила им на выезде - 2:0. Оба гола на счету Элдора Шомуродова

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Подопечные Вадима Абрамова удержали за собой первое место в группе D отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. В ответном матче против палестинцев "Белые волки" взяли реванш аз прошлое поражение.

У хозяев поля дважды отличился лучший бомбардир Российской премьер лиги форвард Элдор Шомуродов. Первый мяч в ворота гостей влетел на 17 минуте встречи, а второй гол был забит на 57-й.

Матч сборной Узбекистана по футболу против Палестины
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Матч сборной Узбекистана по футболу против Палестины

Матч отборочного этапа ЧМ-2022 Узбекистан—Саудовская Аравия
© Ассоциация футбола Узбекистана
Гол Шомуродова не помог Узбекистану одолеть Саудовскую Аравию
После пяти игр Узбекистан занимает пока первую строчку, набрав 9 очков, у Саудовской Аравии - 8, но одна игра в запасе. Именно эти две команды претендуют на выход в следующий раунд. В очном поединке, который состоялся 14 ноября, подопечные Вадима Абрамова в драматичном матче уступили гостям в самой концовке - 2:3. Кстати и в этой встрече Элдор Шомуродов отличился голом, который, увы, не помог команде удержать победу.

Следующие игры в отборочной группе D пройдут уже в 2020 году.




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