Бой Умара Нурмагомедова в Ташкенте продлился всего один раунд

Двоюродный брат знаменитого бойца Хабиба Нурмагомедова Умар защитил свой титул на турнире GFC20, который впервые прошел в Узбекистане. Теперь спортсмен намерен перейти в UFC.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Умар Нурмагомедов, выступающий в суперлегком весе, на турнире GFC в Ташкенте победил своего соперника — аргентинца Брайана Гонсалеса в первом же раунде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

Пятираундовый бой завершился всего через несколько минут после стартового гонга: Умар одолел соперника в первом же временном отрезке удушающим приемом.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Чемпионский пояс GFC в руках Умара Нурмагомедова, защитившего свой титул

"Теперь в UFC!", — сказал боец сразу после завершения поединка.

С яркой и уверенной победой Умара поздравил его старший брат Хабиб. Он также поблагодарил организаторов турнира и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который уделяет такое внимание развитию спорта в республике.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Хабиб Нурмагомедов поздравил брата Умара с победой в Ташкенте

О том, что в случае победы Умар подпишет контракт с UFC, накануне в ходе пресс-конференции заявлял сам Хабиб Нурмагомедов. Он также добавил, что готов помогать всем талантливым бойцам, в том числе из Узбекистана, которые захотят начать свою карьеру на мировом ринге.

Турнир по смешанным единоборствам прошел в Узбекистане впервые. В республике даже создана Ассоциация смешанных боевых искусств, возглавляемая Отабеком Умаровым.