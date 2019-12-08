Алишер Усманов выступил в защиту российских спортсменов

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Бизнесмен, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов вступился за российских атлетов, не применявших запрещенные препараты. Об этом сообщает "Российская газета".

В письме, адресованном главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди, Усманов осудил возможное отстранение всех спортсменов от участия в международных соревнованиях под своим флагом. Копия письма направлена президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Усманов заявил, что "беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение".

"Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений", — написал Усманов.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Окончательное решение исполком WADA должен принять 9 декабря.