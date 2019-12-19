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Оксана Чусовитина (Узбекистан) перед выполнением опорного прыжка в финале соревнований среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.

Чусовитина о своих восьмых Играх, отстранении россиян и публичности спортсменов

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191219/13052155/Chusovitina-o-svoikh-vosmykh-Igrakh-otstranenii-rossiyan-i-publichnosti-sportsmenov.html

Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина в откровенном интервью Sputnik Узбекистан рассказала о подготовке к Олимпийским играм в Токио и поделилась планами на будущее, а также высказала мнение относительно отстранения россиян от участия в мировых соревнованиях.

— Оксана, составлен ли план вашей подготовки к Олимпийским играм 2020 года?

— Да, начну с января. В планах несколько соревнований, заранее ничего не загадываю. Буду стараться шаг за шагом усиливать прыжок и, конечно же, стремиться завоевать медаль.

— Обращаете внимание на выступления соперников и коллег по цеху?

— Я не люблю следить, кто и что делает. Обычно сосредотачиваюсь на себе, и если выполню что наметила, то все будет хорошо. Самое главное — сделать что умеешь и готовил. А там уже — как оценят судьи.

Оксана Чусовитина
© AFP 2018 / PETER PARKS
Оксана Чусовитина

— Не могу не задать вопрос на тему допинга в спортивной гимнастике…

— Гимнастика — чистый вид спорта, у нас реже всего происходят допинговые скандалы. Поскольку это просто невозможно. Если тренер дает что-то для выносливости, ты не сможешь выполнить упражнения на бревне или брусьях, потому что там нужны концентрация и спокойствие.

Олимпиада-2016. Гимнастка Оксана Чусовитина выступит на 7-й Олимпиаде в карьере
© Sputnik / Алексей Филиппов
"Спасибо за веру в меня": гимнастка Чусовитина вновь выступит на Олимпиаде
— Вас часто проверяли на допинг?

— Я сама могу честно сказать, что никогда его не принимала. Меня уже сколько раз проверяли, практически на каждых соревнованиях сдаю тест, все не могу понять, что они хотят найти. Сказали бы хоть (смеется).

— Что скажете про решение WADA отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр?

— Я против того, чтобы наказывали невиновных. Это должно происходить только с теми, кого поймали и у кого действительно есть допинг. Возьмем гимнасток: спортсменка "чистая", готовилась к Олимпиаде всю жизнь. Я просто это знаю. Готовишься, готовишься… — и раз, всю твою жизнь повернули на 180 градусов.

— Вспомним прошедший в октябре чемпионат мира в Штутгарте, на котором вы завоевали путевку на свои восьмые летние Игры. Какие были ощущения?

Оксана Чусовитина
AP Photo / Rebecca Blackwell
Оксана Чусовитина стала кандидатом в состав атлетов МОК
— В 2007-м в Штутгарте был чемпионат мира, отбор к пекинской Олимпиаде, тогда я совершила ошибку в опорном прыжке и не завоевала медаль в финале. В этом году чемпионат тоже проходил в Штутгарте, и возникла та же проблема. Думаю, может, это знак какой-то…  Потому что потом, в Пекине, я завоевала медаль. А следующие Игры будут проходить тоже в азиатской стране, в Японии. Надеюсь, все закончится так же успешно, как и в Пекине.

— Вы суеверный человек?

— Я не верю ни в какие приметы. Если ты готов, то выходишь и делаешь. А если нет — изобретай что угодно, все равно не получится. Поэтому я рассчитываю только на свои силы, на себя. И самое главное — нужно готовиться, трудиться. Будет тяжело, я знаю, но осознание того, что ты преодолеваешь себя, успешно идешь к своей цели — самая большая награда в жизни.

Тренировка Оксаны Чусовитиной
© Sputnik / Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Оксана Чусовитина не перестает удивлять: мотивирующее видео с тренировки
— Много ли усилий прикладывают власти Узбекистана для популяризации спорта в стране?

— Да, делается много. Проблема в том, что в спортивную гимнастику, возможно из-за большей травмоопасности, родители не стремятся отдавать своих детей — жалеют.

Поэтому я хочу после Олимпиады-2020 открыть свой клуб, заняться популяризацией спортивной гимнастики и объяснить, что она — начало для всех видов спорта. Если ребенок начнет заниматься ею, но в дальнейшем у него что-то не получится или он поймет, что не хватает сил, всегда можно перейти в любой другой вид спорта.

— Государство как-то помогает вам с идеей организации своего клуба?

— У нас действует постановление президента о необходимости помогать спортсменам, если они открывают частные школы. Уже, в принципе, все готово, и власти ощутимо поддерживают. 

Оксана Чусовитина (Узбекистан) во время квалификационных соревнований по спортивной гимнастике на XXXI летних Олимпийских играх
Sputnik / Алексей Филиппов
Немов: Оксана Чусовитина — уникальный человек
— А государственная должность привлекает вас в будущем, условно — президента федерации или министра спорта?

— Это не для меня, это надо уметь, этому надо учиться. А просто занимать пост я не хочу. Лучше буду делать то, что умею.  И, конечно, если вдруг от меня будет нужна какая-то помощь, совет, подсказка — пожалуйста.

— Неотъемлемая часть жизни известных спортсменов — публичность. Как вы к этому относитесь?

— Меня очень часто зовут на съемки. Когда могу, с удовольствием иду, рассказываю про спорт, но иногда попадаются очень назойливые журналисты. И я не боюсь сказать "нет", если нет возможности или желания. Особенно если готовлюсь к ответственным соревнованиям, сразу объявляю, что не буду давать интервью и сниматься в шоу. Я просто отказываю, и все.

Оксана Чусовитина введена в Международный зал славы гимнастики
Instagram Оксаны Чусовитиной
Оксана Чусовитина включена в Международный зал славы гимнастики
— Не хотите тратить драгоценное время?

— Конечно. Это кажется, что "всего 10 минут". А бывает так, что у меня в это время тренировка, и я должна или раньше ее закончить, или себя торопить. Если взять по часу от каждого дня, можно собрать месяц всяких съемок. Получается, что месяц подготовки ушел в никуда. Поэтому я очень строго за этим слежу и всегда привожу в пример "Формулу-1": у всех разные машины, но скорость одинаковая для всех. И выигрывает тот, кто правильно входит в повороты. Зря потраченное время уходит как раз на эти повороты. А на них можно потерять все.

— Что можете пожелать жителям Узбекистана в наступающем году?

— Крепкого здоровья. И чтобы люди чаще улыбались, никогда не завидовали. Самое главное — быть просто добрее друг к другу.

Теги:
Олимпийские игры в Токио, Узбекистан, гимнастика, спорт, Оксана Чусовитина



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