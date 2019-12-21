Ушел из жизни знаменитый вратарь "Пахтакора" Юрий Пшеничников

В историю узбекского футбола и ташкентского клуба он вписал свое имя как один из лучших голкиперов. Ему было 79 лет.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Вчера вечером, 20 декабря, умер Юрий Пшеничников, знаменитый вратарь "Пахтакора" и ЦСКА, один из преемников Льва Яшина в воротах сборной СССР, сообщают СМИ.

"Юрию Павловичу было семьдесят девять лет", - говорится в сообщении.

Напомним, что он был частью команды "Пахтакор" в первые годы истории клуба. Подключившись к составу команды, он долгие годы охранял ворота и завоевал сердца болельщиков.

На его счету 203 матча за "Пахтакор" в чемпионатах 1960-67 и 1972 гг. В общей сложности он в около 250 матчах защищал ворота "Пахтакора".

В 1968 году начал выступать за московский ЦСКА. По итогам года его признали лучшим вратарем СССР.

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В 1972 году из-за травмы завершил игровую карьеру. После этого был футбольным тренером в различных командах. В 1980-х также работал директором детско-юношеской школы олимпийского резерва ЦСКА.

До 2008 года тренировал вратарей детско-юношеской школы олимпийского резерва "Динамо" (Москва).