14:49 21 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Вратарь сборной СССР по футболу Юрий Пшеничников

Ушел из жизни знаменитый вратарь "Пахтакора" Юрий Пшеничников

© Sputnik / Б. Елин
Спорт
Получить короткую ссылку
19520
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/203/32/2033248.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191221/13064971/Ushel-iz-zhizni-znamenityy-vratar-Pakhtakora-Yuriy-Pshenichnikov.html

В историю узбекского футбола и ташкентского клуба он вписал свое имя как один из лучших голкиперов. Ему было 79 лет.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Вчера вечером, 20 декабря, умер Юрий Пшеничников, знаменитый вратарь "Пахтакора" и ЦСКА, один из преемников Льва Яшина в воротах сборной СССР, сообщают СМИ.

"Юрию Павловичу было семьдесят девять лет", - говорится в сообщении.

Напомним, что он был частью команды "Пахтакор" в первые годы истории  клуба. Подключившись к составу команды, он долгие годы охранял ворота и завоевал сердца болельщиков.  

На его счету 203 матча за "Пахтакор" в чемпионатах 1960-67 и 1972 гг. В общей сложности он в около 250 матчах защищал ворота "Пахтакора".  

В 1968 году начал выступать за московский ЦСКА. По итогам года его признали лучшим вратарем СССР.

Легенды узбекского футбола — игроки, тренеры, судьи >>

В 1972 году из-за травмы завершил игровую карьеру. После этого был футбольным тренером в различных командах. В 1980-х также работал директором детско-юношеской школы олимпийского резерва ЦСКА.

До 2008 года тренировал вратарей детско-юношеской школы олимпийского резерва "Динамо" (Москва).

Теги:
спорт, ФК "Пахтакор", Пахтакор, смерть, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Настя Радзинская
Самые высокооплачиваемые звезды YouTube - фотолента
Слуцкий об угрозах Sputnik Эстония: надеюсь, эта ситуация будет разрешена
Слуцкий: РФ поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ тему давления на Sputnik Эстония
Кто сколько денег получит из бюджета в 2020 году
Поделили по-министерски: как в Узбекистане потратят бюджет-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться