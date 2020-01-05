Марафон трех поколений: в Ташкенте прошла патриотическая акция

В столице Узбекистана две тысячи участников, в том числе военнослужащие и курсанты военных училищ, приняли участие в полумарафоне. Победителей ждали ценные призы.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Минобороны Узбекистана провело патриотическую акцию, собрав на небольшой пробег почти две тысячи участников.

В марафонском забеге на дистанции чуть более пяти километров приняли участие военнослужащие и сотрудники Минобороны республики, учащиеся образовательных учреждений Мирзо-Улугбекского района столицы, а также ветераны вооруженных сил страны.

Полумарафон "Патриотическая акция" в Ташкенте

По итогам марафона победители в каждой возрастной категории получили памятные подарки и дипломы из рук заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе полковника Хамдама Каршиева.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Полумарафон "Патриотическая акция" в Ташкенте

Sputnik / Рамиз Бахтияров Полумарафон "Патриотическая акция" в Ташкенте

Так среди военнослужащих первое место завоевал младший сержант Владислав Мамедов из Ташкентского военного округа, преодолевший дистанцию за 15 минут 31 секунду. Вторым стал курсант Нуриддин Рахматов, а "бронза" досталась лейтенанту Темуру Умматову.